Bencin ali elektrika? Avtomobil, ki odpravi vse dileme.

Avtomobilska tehnologija se lahko danes, če jo spoznavamo prek teoetične razlage, videti zapletena, a v praksi se lahko za njo skriva tudi ena najbolj preprostih ter učinkovitih uporab modernega avtomobila.

Na primer, ko lahko voznik na cesti pozabi na dileme, ali naj danes kupi še bencinski ali že nov električni avtomobil; ta mu je všeč. privlači ga hipna odzivnost motorja, prav tako zelo tekoča, umirjena in tudi dinamična vožnja. Toda skrbijo ga jasne dileme takih vozil - kako bo z dometom, kje bo našel polnilnice, če na primer ne živi v stanovanjski hiši, in ali se z avtomobilom sploh vozi dovolj daleč, da bi upravičil višjo nakupno ceno.

Odličen in predvsem neposreden odgovor na take dileme je danes najnovejši primer tako imenovanega serijskega tipa hibridnega pogona, ki ga je za svojega zastanovošo qashqaia razvil Nissan.

Sistem e-POWER tvorijo zmogljiva baterija, 1,5-litrski bencinski trivaljnik s spremenljivim kompresijskim razmerjem in turbo polnilnikom ter močjo 115 kW (156 KM), električni generator, inverter in elektromotor z močjo 140 kW, ki ima podobni velikost in moč kot v Nissanovih električnih vozilih. Bencinski motor skrbi za proizvodnjo električne energije, ki preko inverterja glede na pogoje vožnje bodisi polni baterijo, ali napaja elektromotor ali pa oboje hkrati.

Ni se treba spuščati v pretirano tehnično drobovje, da bi razumeli glavno bistvo pogona pod imenom E-Power. Ta ima klasični bencinski motor, ki pa je le generator električne energije za elektromotor, ki dejansko in to ves čas poganja kolesa. Tak qashqai je zato iz vidika uporabnosti bližje električnemu kot bencinskemu avtomobilu. Danes predstavlja najboljši približek viziji hibridne tehnologije, ki želi v enem vozilu združiti tisto najbolje iz obeh avtomobilskih svetov.

Kako tak pogon odpravi zgoraj naštete vozniške dileme?Najprej, s takim avtomobilom nikoli ne bo treba na električno polnilnico. Tudi doma, če ga primerjamo s priključnim hibridom, ne bo treba iz prtljažnika povleči polnilnega kabla. Če priključni hibrid za smiselnost zahteva zelo redna in dosledna polnjenja, pogon kot je E-Power vse te naloge za voznika dejansko naredi samodejno.

Voznika tehnologija torej razbremeni. Elektronika ves čas vožnje neopazno prilagaja delovanja sistema; glede na hitrost vožnje bencinski motor polni baterijo in zagotavlja dovolj energije za takrat, ko bodo hitrosti nižje - in bo voznika lahko razvajal s povsem električnimi kilometri. V mestnih središčih, kjer je koncentracija ljudi največja, zato qashqai nima izpustov in zato pozitivno vpliva na ozračje v mestu in dobro počutje ljudi.

V jedru Nissanovega edinstvenega sistema e-POWER je 1,5-litrski bencinski trivaljnik s turbo polnilnikom in prilagodljivim kompresijskim razmerjem ter močjo 115 kW (156 KM), ki je bil razvit posebej za to uporabo. Motor s to funkcijo lahko kompresijsko razmerje prilagaja tako, da glede na obremenitev dosega optimalne zmogljivosti ali optimalno gospodarnost. Motor kompresijsko razmerje spreminja v območju od 8:1 do 14:1, za kar skrbijo premiki aktuatorja, ki spreminja dolžino giba batov glede na zahtevo po moči.

V primerjavi s klasičnim samopolnilnim hibridom zmore E-Power nadgraditi izkušnjo hibridnega avtomobila. Ker je baterija večja, je primerno več tudi električnih kilometrov. Ti nikakor niso rezervirani le za hitrosti pod 50 kilometrov na uro, kar navadno velja za klasične hibride, temveč zmorejo na elektriko voziti tudi s hitrostmi med 80 in tudi prek 100 kilometrov na uro.

Ko energije zmanjka, se samodejno zažene bencinski motor. Ta je tih, da ne potnikov ne zmoti pretirano. Dodatna prednost pogona sta nato še prilagodljivo kompresijsko razmerje bencinskega motorja, zaradi česar je ta bolj učinkovit, in zvezno naraščanje zvoka motorja glede njegovih vrtljajev. In seveda dejstvo, da pogon E-Power ne potrebuje menjalnika.

Ključna pri razvoju sistema e-POWER za Qashqai je bila potreba, da se zagotovi izkušnjo vožnje z občutkom »usklajenosti«, pri čemer je število vrtljajev bencinskega motorja sorazmerno s hitrostjo vožnje. Sistem “Linear Tune” upravlja z 1,5-litrski bencinskim motorjem in mu postopoma povečuje število vrtljajev, da zadovolji potrebe elektromotorja po energiji med pospeševanjem. S tem tudi poskrbi, da potniki ne čutijo razkoraka med občutenjem zmogljivosti in slišanim truščem.

Vse to pripomore k celoviti umirjeni izkušnji vožnje, ki kljub hibridni oznaki zagotavlja napodpovprečno veliko izkustvenih lastnosti, ki jih navadno povezujemo s polno električnimi avtomobili.

Nissan je s pogonom E-Power v prvem delu avtomobilsko prelomnega desetletja izdelal odličen pogon, ki odgovarja na vsa težka vprašanja in dileme avtomobilske prihodnosti v naslednjem desetletju. Avtomobil, ki daje veliko lastnosti električnih vozil, a je od njih precej cenejši, je uporaben za vse voznike. Naj živi v hiši ali večstanovanjskem objektu, lastnika bo nadgradil z nižjimi lastniškimi stroški, ne da bi moral pri tem iskati polnilnice.

Tak avtomobil vožnjo in izkušnjo potovanja uspešno razbremeni, prav to pa naj bi bila tudi glavna naloga modernih avtomobilov.