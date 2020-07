Audi daje velik poudarek žarometom, zato so serijsko vgrajene žarometi LED, za doplačilo pa so na voljo še matrični žarometi. Dnevne luči LED se vizualno razlikujejo tudi med paketi.

Audi daje velik poudarek žarometom, zato so serijsko vgrajene žarometi LED, za doplačilo pa so na voljo še matrični žarometi. Dnevne luči LED se vizualno razlikujejo tudi med paketi.

Čeprav norija za športnimi terenci ne pojenja in je v premijskem segmentu C prodanih več športnih terencev kot običajnih kombilimuzin, ima četrta generacija audija A3 še vedno pomembno vlogo v družini. S poudarjenimi zunanjimi linijami, prostornejšo notranjostjo in dolgim seznamom opcijske opreme je na voljo tudi v limuzinski izvedenki, ki prinaša večji prtljažni prostor in malenkost manj prostora na zadnji klopi. Slovenskim kupcem, v letošnjem letu jih bodo kupili vsaj 160 (od tega bo 30 limuzinskih različic), je novi A3 brez upoštevanega popusta na voljo od 25 tisočakov dalje.

A3 je bil prvi avtomobil, ki je v skupini Volkswagen prešel na novo modularno platformo MQB. Sedem let kasneje je na ceste zapeljala četrta generacija, še vedno sloni na enaki osnovi, a je vizualno postala nekoliko bolj drzna. Pri Audiju pravijo, da so zunanji videz prenovili z revolucionarno evolucijo. To v živo pomeni manj sprememb, med pomembnejše pa sodijo nova maska hladilnika po vzoru modelov RS, nekoliko bolj izrazita bočna linija in seveda drugačni žarometi. A3 je serijsko opremljen tudi brez strešnih letev. S tem so poudarili njegovo bolj kupejevsko držo, strešne letve pa so za tiste, ki jih potrebujejo, na voljo za doplačilo 272 evrov (na sliki) oziroma za 355 evrov, če so le te iz eloksiranega aluminija.

A3 je od predhodnika daljši in širši za tri centimetre. Foto: Audi

Večji predvsem na račun varnosti

Kot smo zapisali že v uvodu je novi A3 v primerjavi s predhodnikom zrasel v dolžino za 3 centimetre, kljub enako dolgemu medosju Velika trapeziodna maska je bila včasih rezervirana za modele RS, zdaj je našla svojo pot tudi v novi A3. Foto: Audi (2.636 milimetrov). Dodatne centimetre je pridobil na nosu, ki je daljši predvsem zaradi novih varnostnih standardov ter povečanja varnostni potnikov v primeru čelnega trka.

Oblikovalska ekipa je skupaj z inženirji posrbela še za tri dodatne centimetre pri širini, za slab centimeter so znižali nakladalni rob prtljažnika in na podlagi nižjega položaja sedežev povečali prostor za glave za 7 milimetrov. Kako se kombilimuzina razlikuje od limuzine? Do stebrička B sta enaka, razlike so pri zadku. Zaradi drugačne strešne linije ima limuzina na zadnji klopi za dobra dva centimetra manj prostora za glave, a zaradi daljšega zadka večji prtljažnik. Ta pri kombilimuzini meri 380 litrov, pri limuzini pa 425 litrov.

Zračnika pri merilnikih ne bosta po godu vsem

Veliko več novosti je v potniški kabini kjer sprva opazimo serijsko vgrajene 10-palčne digitalne merilnike in 10-palčno večopravilno enoto na dotik. Ob doplačilu se le ta poveča na 12,3-palcev, a hvalimo samo odzivnost obeh zaslonov. Pozdravljamo tudi to, da A3 ni dobil še drugega zaslona na dotik, prek katerega se pri dražjih modelih upravlja klimatska naprava. Za upravljanje klimatske naprave ostajajo fizična stikala, hkrati so v tistem delu nameščena tudi stikala za nekaj najpogosteje uporabljanih funkcij avtomobila.

Nekaj več pomislekov imamo pri položaju dveh hladilnih šob, ki sta postavljeni tik ob digitalnih merilnikih. Ker sta postavljeni blizu voznika ju je nemogoče obrniti dovolj vstran, da mrzel zrak iz klimatske naprave ne piha v obraz voznika. Nekatere zna to zmotiti, je pa vsekakor položaj pihalnih šob atraktiven in znatno izboljša vizualno podobo armaturne plošče.

Zračnika pri digitalnih merilnikih sta vizualno posebna, a znata koga zmotiti z ozkim snopom pihanja. Foto: Audi

Prevleke sedežev iz recikliranih plastičnih plastenk



Pri Audiju so dali velik poudarek tudi na trajnostno proizvodnjo avtomobilov, zato ima novi A3 obloge sedežev in talne preproge izdelane iz recikliranih plastičnih plastenk. 46 1,5-litrskih plastenk porabijo za izdelavo sedežnih oblek in 62 za talne obloge. Skupaj je tako v avtomobilu do 108 recikliranih plastičnih plastenk. Tkanina je povrhu vsega izdelana v Nemčiji.

Baterija je pod sovoznikovim sedežem

Pri Audiju so ohranili fizična stikala za klimatsko napravo. Foto: Audi Kupci lahko ob začetku prodaje izbirajo med tremi motorji - 1,5-litrski bencinski 35 TFSI ter dvolitrska dizelska 30 TDI in 35 TDI, ki naj bi se jim v kratkem pridružila še vstopni bencinski litrski 30 TFSI in 1,5-litrski 35 TFSI s tehnologijo blagega hibrida. Predvidoma do konca leta bosta na voljo še dva priključna hibrida (40 TFSIe in 45 TFSIe), model g-tron s pogonom na zemeljski plin, najzmogljivejši S3 in štirikolesni pogon Quattro, ki pa bo na voljo le za močnejše agregate (brez opcije blagega hibrida).

Kaj pa cene? Pri uzovniku vam do 30.9 sicer na vse cene ponudijo še 2.600 evrov popusta, a redne cene za vstopni model se pričnejo pri 25.400 evrih. Za bolje opremljeno različico je potrebno doplačati okoli tisočaka. Cene za dizelski motor se pričnejo pri 27.600 tisoč evrih, limuzina pa je odvisno od motorja od kombilimuzine dražja med 600 in 1.000 evri.

Digitalni merilniki so serijski, prav tako 10-palčna večopravilna enota. Foto: Audi

