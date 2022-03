Ni še rekla zadnje, legendarna panda na cestah vsaj do 2026

Zaradi gradnje nove tovarne baterij v Italiji so se številni bali prekinitve proizvodnje zelo priljubljene fiat pande. A skupina Stellantis, lastnica Fiata, bo proizvodnjo nadaljevala v tovarni Pomigliano, kjer bodo po novem izdelovali tudi Alfin novi tonale.

Italija pomembna država za Stellantis

Tovarno Tremoli bodo pri Stellantisu, kjer so do zdaj izdelovali motorje, predelali v gigatovarno baterijskih paketov za celotno skupino. To bo še tretja tovarna baterij za skupino. Eno bodo zgradili v Franciji in eno v Nemčiji. Bodo pa italijansko gradili skupaj z Mercedesom in podjetjem TotalEnergies.

Sindikat UILM je v izjavi zapisal, da so zadovoljni z odzivom skupine, ki je Italijo očitno prepoznal kot pomembnega partnerja. Ne le da bodo v državi začeli izdelovati baterijske pakete, poskrbeli bodo tudi za posodobitev tovarne Pomigliano.