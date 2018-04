Neverjetno: V dnevni sobi obesil superšportnika #foto

A post shared by Pablo Perez Companc (@pperezc) on Apr 25, 2018 at 12:08pm PDT

Zakaj ima Slovenec v svoji hiši parkiran mini cooper S?

Superšportnik sredi dnevne sobe

Pablo Perez je avtomobilski dirkač in predvsem velik navdušenec nad avtomobili italijanske butične znamke Pagani. V svoji lasti ima huayro BC in zondo revolucion, tretji avtomobil pa je zapeljal kar v svojo dnevno sobo. Ni povsem jasno, ali je tam obesil pravi avtomobil, ali le kopijo izdelano iz ogljikovih vlaken. V primeru delujočega paganija so predhodno iz njega zagotovo umaknili motor, menjalnik in podobne vitalne dele.

Zondo revolucion poganja Mercedes-Benzov motor AMG z močjo 800 »konjev« in 730 njutonmetri navora. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,6 sekunde in doseže najvišjo hitrost 350 kilometrov na uro.

