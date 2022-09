Najdražja nesreča v Zagrebu? Razbili enega najbolj dragocenih.

Včeraj so na obrobju Zagreba razbili dragoceno pagani zondo R, katere voznik je trčil ob malo ford fiesto. V Zagrebu so te dni tudi najdražji avtomobili na svetu.

Zagreb te dni gosti srečanje Supercar Owners Circle Croatia, na katerem sodeluje okrog 60 izjemno redkih in ekskluzivnih avtomobilov. Med njimi so v hrvaško prestolnico pripeljali tudi bugattija la voiture noire, ki je s ceno 18 milijonov dolarjev postal najdražji novi avtomobil na svetu.

Osiguranje Ford Fieste na aparatima zbog sudara s autom od 15 milja eura. 🤣#Zagreb #Pagani pic.twitter.com/fvjkbiOepq — M Λ R K O (@mmuzek) September 2, 2022

Razbili enega najbolj dragocenih primerkov pagani zonde

Včerajšnja vožnja s Sljemena proti središču Zagreba pa se je slabo končala za voznika pagani zonde HP barchetta, ki je v predmestju po domnevno lastni napaki trčil v ford fiesto. Poškodbe na zondi so, sodeč po posnetkih, precej obsežne. Omenjeni Paganijev model je zelo dragocen. Izdelali so ga leta 2017, ko so z njim obeležili 18. leto modelske linije zonda in 60. rojstni dan ustanovitelja Horacija Paganija. Cena avtomobila je bila takrat 15 milijonov evrov.

To zondo poganja 7,3-litrski motor V12, ki razvije okrog 800 "konjev" in lahko doseže najvišjo hitrost 365 kilometrov na uro.