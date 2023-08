Dodatni izpit za (super)športnike? Ideja je postala realnost.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj sto “konjev” na pogonskih kolesih lahko postane tudi zelo nevarnih, kadar z njimi upravlja ne dovolj izkušen voznik. To se je žal že večkrat pokazalo tudi v mestnih središčih, kjer so vozniki - navadno pri avtomobilih s pogonom na zadnji par koles - izgubili nadzor in povzročili nesrečo.

Svojevrsten izziv prinašajo tudi visokozmogljivi električni avtomobili, ki imajo lahko danes - primer tesle model S (ali X) plaid za manj kot 150 tisočakov - tudi več kot tisoč “konjev”. Že v našem testu takega avtomobila smo se spraševali, ali bi take cestne “rakete” potrebovale dodatno usposabljanje voznikov?

Izpit nujen pri avtomobilih z več kot 370 “konji” na tisoč kilogramov

Prvi korak so naredili Avstralci, ki predstavljajo dodatno vozniško licenco. V južni Avstraliji jo bo potrebovalo okrog 270 voznikov, obvezna pa bo s 1. decembrom leta 2024. Obvezna bo za lastnike avtomobilov, ki imajo več kot 370 “konjev” na tisoč kilogramov mase avtomobila.

Dodatni tečaj bo potekal prek spleta in bo za zdaj predvsem usmerjen na ozaveščanje o varni uporabi takih avtomobilov, vlogi varnostno-asistenčnih sistemov in zavedanja tveganj. Nov zakon bo tudi dodatno opredelil uporabo najnujnejših asistenčnih sistemov, ki jih med vožnjo v urbanih predelih ne bo več dovoljeno izklopiti. Tako zakonsko določilo bo v primeru nesreče bržkone tudi vplivalo na odločitev zavarovalnice, ali bo lastniku avtomobila krilo stroške in kakšna bo njegova odgovornost v primeru poškodovanih oseb.

Nedavna nesreča na zboru avtomobilov v Zagrebu, ko je objestnega voznika mercedesa AMG GT odneslo v bližnjo množico ljudi, vseeno kaže, da se nesreče v mestu zgodijo tudi v primeru ne tako skrajnih superšportnikov.