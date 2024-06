Ste jih videli ali slišali? Središče Ljubljane zasedli superšportniki. #video

Avtomobilsko druženje One Life Rally organizira Slovenec Nik Papič in po tem, ko je Ljubljana lani gostila podoben superšportni shod Gumball Race, se je letos v prestolnici spet odvil Papičev dogodek. V karavani je bilo okrog 80 superšportnih avtomobilov, vozniki pa so v Sloveniji končali letošnjo pot.

Ta jih je vodila iz Tirane v Solun, nato pa še v Prištino, Budvo in Beograd. Zadnja etapa je vodila iz srbske prestolnice do Ljubljane. S tem so organizatorji ostali zvesti osnovnemu pomenu prireditve, to pa je povezati vroče avtomobile in turistični potencial na Balkanu. Vsako leto prireditelji del sredstev namenijo tudi v dobrodelne namene.

Grozil mu je zapor, a pripeljal je do Ljubljane

Tako kot pred dvema letoma so tudi tokrat superšportniki v Ljubljani poželi veliko zanimanja. Najbolj razvpit udeleženec je bil YouTuber Alex Choi, ki se je šele po plačilu kavcije za zdaj izognil zaporni kazni v ZDA.

V enem izmed svojih kaskaderskih videov so na njegov lamborghini iz spremljajočega helikopterja streljali s pirotehničnimi sredstvi (rakete in podobno). Ameriške oblasti je zmotilo nošenje eksplozivnih naprav na helikopter, in če bo Choi spoznan za krivega, mu grozi do deset let zaporne kazni.

Foto: Metka Prezelj

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič