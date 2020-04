Neverjetna starost: to je zgodba še vedno aktivne ruske ladje

Čeprav je del vojaške mornarice, to ni bila nikoli bojna ladja. Kommuna je z zasnovo katamarana namreč vlačilec podmornic, ki jim na morju tudi zagotavlja podporo in lahko poskrbi za njihovo reševanje.

Čeprav je del vojaške mornarice, to ni bila nikoli bojna ladja. Kommuna je z zasnovo katamarana namreč vlačilec podmornic, ki jim na morju tudi zagotavlja podporo in lahko poskrbi za njihovo reševanje. Foto: Black Sea Fleet (BSF)

Ruska mornarica še danes uporablja mnogo starih ladij, med katerimi izstopa predvsem ladja Kommuna iz obdobja Ruskega imperija. To ladjo, ki je plovna še danes, so splovili davnega leta 1913.

Ladjo so v St. Petersburgu splovili 17. novembra leta 1913. Foto: Black Sea Fleet (BSF) Ladja Kommuna je danes pravi spomenik svetovne zgodovine v zadnjih več kot sto letih. Svoje naloge je namreč opravljala za barve Ruskega imperija, nato Sovjetske zveze in Rusije, prisostvovala je v obračunih ruske revolucije in obeh svetovnih vojn.

Pod prvotnim imenom Volkhov so jo naročili konec leta 1911, 17. novembra leta 1913 pa so jo že splavili. Svoje naloge na morju je v okviru baltske flote začela opravljati julija leta 1915. Zaradi edinstvene jeklene gradnje (zasluga družbe Putilov) je uspešno kljubovala zobu časa in še danes je ladja Kommuna, to ime so ji nadeli konec leta 1922 (le nekaj dni po ustanovitvi Sovjetske zveze), aktivna in delujoča.

Ladja Kommuna je dolga 96 metrov. Med 1. svetovno vojno je lahko nudila zavetje do 60 podmorničarjem. Foto: Black Sea Fleet (BSF) Namenjena reševanju in podpori, ne pomorskim bojem

Čeprav je del vojaške mornarice, to ni bila nikoli bojna ladja. Kommuna je z zasnovo katamarana namreč vlačilec podmornic, ki jim na morju tudi zagotavlja podporo in lahko poskrbi za njihovo reševanje. Sprva je bila njena baza v Revalu (danes Talin v Estoniji). V času 1. svetovne vojne je lahko prevažala deset nadomestnih torpedov, 50 ton goriva in ponudila zavetje do 60 podmorničarjem.

Prvo podmornico je Volkhov rešil poleti leta 1917 (ruska podmornica tipa AG 15) v Baltskem morju. Pozneje je opravil še več uspešnih nalog, leta 1928 je na gladino spravil tudi britansko podmornico HMS L55, ki je že devet let prej potonila v Finskem zalivu. Ta je pozneje služila kot prototip za razvoj ruskih podmornic tipa L.

Ladja je še vedno aktivna, nahaja pa se v Sevastopolu na obali Črnega morja. Foto: Black Sea Fleet (BSF)

Danes jo uporabljajo na obali Črnega morja

Od junija 1941 je bila ladja v takratnem Leningradu. Iz jezera Ladoga je rešila več tankov, traktorjev in več kot 30 vozil, ki so padla skozi zamrznjeno površino – takrat edine preskrbovalne poti za mesto. Z njeno pomočjo so popravili veliko poškodovanih ladij, iz vode rešili najrazličnejša plovila, strmoglavljena letala in podobno. Skupno je rešila okrog 150 najrazličnejših plovil in letal.

Leta 1967 so jo v Črnem morju za 11 milijonov rubljev nadgradili za prevoz plovil za podvodno raziskovanje in reševanje. Danes je njeno mesto v pomorski reševalni enoti v Sevastopolu (Črno morje).

Ladja Kommuna je dolga 96 metrov, poganjata pa jo dve enoti Felserjevega šestvaljnega dizelskega motorja. Skupna moč pogona je 600 "konjev". Njena posebnost je bila uporaba zasnove dvojnega trupa.