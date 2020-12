Nestrpen tudi Slovenec: puščavski Dakar pred odpovedjo?

Zelo resno se na nastop pripravlja tudi slovenski motorist Simon Marčič. Foto: Denis Janežič Po selitvi iz Južne Amerike zdaj (nekdaj afriški) reli Dakar poteka le v Saudovi Arabiji. Nov puščavski spektakel, v konkurenci tudi s slovenskim motoristom Simonom Marčičem, bi se moral tam pričeti 3. januarja. Večina ekip in organizatorji pa bi tja prispeli že en teden pred uradnim štartom. Številne omejitve potovanj, povezane z epidemijo covida-19, zdaj ta reli postavljajo pod resen vprašaj.

V državi so do zdaj potrdili nekaj več kot šest tisoč smrti, povezanih s covidom-19. V ponedeljek je vodstvo države za en teden zaprlo meje na kopnem in morju, ustavili pa so tudi vse letalske povezave. Dokončno odločitev naj bi sprejeli po koncu te enotedenske prepovedi, predvidoma v ponedeljek.

Francoski ASO, organizator znamenite prireditve, sicer še ni vrgel puške v koruzo in nadaljuje s pripravami.

ASO je reli Dakar zadnjič odpovedal leta 2008, ko so v Mavretaniji naleteli na grožnje teroristov in reli leto pozneje prvič iz Afrike preselili v Južno Ameriko.

Trasa načrtovanega relija, ki bi se moral pričeti in končati v Jeddahu.