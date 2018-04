Nesreča pri predoru Šentvid, zastoj sega do Vodic

Potovalni čas se podaljša za 45 minut

Na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, zastoj vozil pa sega vse do priključka Vodice. Potovalni čas se podaljša za 45 minut.

Gneča je tudi na vseh vpadnicah v Ljubljano. Daljša, počasi premikajoča se kolona je nastala na avtocestnem odseku Krtina-Ljubljana, pot pa se zavleče tudi na cestah Mengeš-Ljubljana in Medno-Ljubljana.

Začenja se sezona del na cesti

Zaradi obnove viaduktov Podmežakla je zaprta gorenjska avtocesta med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Promet poteka po drugi polovici avtoceste dvosmerno. Prav tako je zaprta cesta Spodnji Brnik-Moste v Mostah zaradi obnove ceste predvidoma do 19. 4. 2018. Obvoz za vozila do 7,5 tone je prek Vodic in Spodnjega Brnika, za težja vozila po avtocesti.