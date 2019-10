Nesreča kot iz grozljivke: desetine dreves priletelo v avto #foto

Voznik tega športnega terenca je imel veliko srečo. Skozi vetrobransko steklo avtomobila so priletela debla dreves s tovornjaka, sam pa je to kljub temu preživel brez resnejših poškodb.

Do nesreče je prišlo v okrožju Whitfield (ZDA). Voznik športnega terenca je vozil za tovornjakom z debli dreves. Ko mu je nekaj padlo na tla in je to med vožnjo želel pobrati, se je zaradi neprevidnosti zaletel v zadnji del tovornjaka.

Ker se je sklanjal, so debla zgrešila njegovo glavo

To je sprožilo zdrs dreves in ta so priletela naravnost v njegov avtomobil. Prebila so vetrobransko steklo in nekatera so se v avtomobil zarinila vse do zadnjega stekla.

Voznik športnega terenca je imel srečo, da se je v času trka še vedno sklanjal naprej in so tako drevesa zgrešila njegovo glavo. Na prizorišče so hitro prišli reševalci. Po besedah vodje gasilcev so morali prežagati od 30 do 40 debel, da so sploh prišli do voznika in nato so ga lahko rešili v 15 minutah.