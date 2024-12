Nepremagan na premijskem trgu v Sloveniji, ogroža celo “ljudske” znamke

Audi je letos prepričljivo zasedel prvo prodajno mesto premijskega avtomobilskega trga v Sloveniji, kjer so pod taktirko Francija Bolte (in cenovno ugodne ponudbe za odhajajoča modela Q2 in Q3, prišli do rekordnega skoraj štiriodstotnega tržnega deleža.

Franci Bolta je lahko tudi letos zadovoljen z izkupičkom svoje znamke. Foto: Vid Ponikvar Audi je v zadnjih 30 letih v Sloveniji prodal nekaj več kot 47 tisoč avtomobilov, v zadnjih letih pa se je uveljavil kot vodilna premijska znamka. Letos so na bruto in fizičnem avtomobilskem trgu zasedli mesto v prvi deseterici znamk, kar je lep dosežek za klasično nemško premijsko znamko. Na celotnem trgu so bili med znamkami osmi, med fizičnimi kupci pa sedmi. Od skupno 1.842 registriranih audijev, podatki so do konca novembra letošnjega leta, so jih 1.271 registrirale fizične osebe.

Na bruto trgu ima Audi skoraj štiriodsotni tržni delež (konec novembra 3,97 %), kar je eno odstotno točko več kot pri BMW, tržni delež Mercedesa pa je nižji že za dve odstotni točki. Mercedes do konca novembra še ni registriral tisoč vozil, BMW je bil pri 1.425, Audi kot že rečeno pri 1.842. Podatki za december še niso vključeni.

Premijski avtomobilski trg v Sloveniji (januar-november 2024):

skupno fizične Audi 1.842 (+ 8,7 %) 1.271 BMW 1.425 (+ 0,2 %) 622 Mercedes 938 (- 19,1 %) 315 Tesla 768 (- 39,9 %) 348 Volvo 358 (+ 2,0 %) 207 Lexus 134 (+ 45,7 %) 93

vir: Porsche Slovenija

Q5 bo za Audi ena ključnih novosti leta 2025. Foto: Audi

A5 je postal naslednik audija A4. Foto: Gregor Pavšič

“V absolutnih številkah to pomeni, da bomo kupcem predali več kot 1.900 vozil, kar bo po volumnu tretje najuspešnejše leto za znamko Audi v Sloveniji, po doseženem tržnem deležu pa najuspešnejše. Veliko večino prodaje ustvarimo v segmentu fizičnih kupcev in sicer skoraj 70 odstotkov. Še zlasti smo uspešni z dvema modeloma audi Q2 in Audi Q3. Z njima prav v zaključku življenjskega cikla dosegamo najboljše rezultate,” ocenjuje Franci Bolta, direktor znamke Audi v Sloveniji. Q3-jev so letos v Sloveniji registrirali okrog 500, modelov Q2 pa sto manj.

Med letošnjimi novostmi je izstopal prenovljeni A3, prav tako pa tudi novi A5. To je naslednik nekdanjega audija A4, ki so ga poimenovali že po novem sistemu. Avtomobili s klasičnim motorjem bodo dobili lihe oznake, električni pa soda števila.

Glavni novosti leta 2025 bosta Q3 in Q5

Bolta seveda želi Audi tudi v prihodnjem letu zadržati na vrhu slovenskega premijskega razreda. Med novostmi izstopata novi Q3 in Q5, ki bosta torej gnana s klasičnimi motorji, že v začetku leta pa v Slovenijo prihaja napredni električni Q6 e-tron. Gre za avtomobil z nove platforme, zato bo Q6 soroden tudi s porsche taycanom.

“Z novimi električnimi modeli so naši cilji tudi v tem segmentu bistveno bolj ambiciozni kot letos. Tudi v 2025 želimo ostati vodilna premijska znamka na slovenskem trgu,” pravi Bolta, ki pričakuje skupno prodajo okrog 1.900 avtomobilov.