Nenavadno parkirišče: Izhod le vzvratno, kdo vstavi kartico? #video

Video - "Akrobacijski" izhod s parkirišča na Fužinah v Ljubljani

Preprost dovoz na parkirišče

Na ljubljanskih Fužinah so na ozko odmerjenem prostoru postavili parkirno zapornico, kot se vidi na fotografijah. Poleg uporabnikov, ki imajo dostop na parkirišče s pomočjo daljinskih upravljalnikov, lahko noter zapeljejo tudi obiskovalci, tako da najprej izvlečejo parkirni listek iz stebrička pred zapornico na levi strani.

Kako pa parkirišče zapustimo?

Posebnih težav ni, kadar je na parkirišču samo nekaj vozil in lahko vsak najde prostor za obračanje z manevriranjem (dvakrat nazaj in dvakrat naprej). Težava pa nastane, kadar voznik zapušča polno zasedeno parkirišče in mora proti zapornici zapeljati vzvratno.

To ne gre skupaj s položajem izhodnega stebrička, ki je nameščen tako, da je dosegljiv voznikom, ki so uspeli obrniti svoje vozilo. Vzvratno vozečega lahko pri stebričku rešuje sopotnik, sicer pa mora voznik z listkom stopiti okoli avta in odpreti zapornico. Še bolj nerodno je to takrat ko dežuje ali sneži.

Foto: Gašper Pirman

