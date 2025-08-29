Na današnjem sestanku predstavnikov Darsa z avtoprevozniki in lokalnimi skupnostmi so se dogovorili za drugačen režim ob obnovi vipavske hitre ceste prek Rebernic. Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo tako lahko po novem uporabljal en vozni pas. Iz Italije bodo medtem tovornjake preusmerjali na Fernetiče.

Kot so po sestanku v sporočilu za javnost navedli na Darsu, bo spremenjena prometna ureditev veljala od 8. septembra.

V okviru spremenjene ureditve bodo tovorna vozila in avtobusi nad 3,5 tone v smeri Italije preusmerjeni na vipavsko hitro cesto, kjer bodo uporabljali en prometni pas. Drugi pas bo rezerviran izključno za intervencijske službe.

Tovorni promet v smeri Slovenije bodo na italijanski strani usmerjali proti Fernetičem. Na priključku Šempeter pri Gorici bo policija obračala tranzitna tovorna vozila, ki bodo iz Italije pripeljala na mejni prehod Vrtojba oziroma na vipavsko hitro cesto, so pojasnili.

Za tako prometno rešitev so se odločili predvsem zaradi varnosti, je po današnjem sestanku v Vipavi povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

"Kot veste, smo morali zaradi težav na italijanski meji poiskati novo rešitev. Pri tem je bila v prvi vrsti varnost in temu je bila podrejena tudi zdajšnja rešitev, ki smo jo dobili," je v izjavi po sestanku dejal Ribič.

Tovornjake bodo izločali iz prometa

Ker nove prometne ureditve ne morejo vzpostaviti ob koncu tedna, bodo v ponedeljek in torek, ki naj bi bila prometno najbolj obremenjena dneva, tovornjake po Sloveniji izločali iz prometa, da ne bi ponovno nastala gneča na Fernetičih. Postopek bo enak kot ob zimskih razmerah, je še pojasnil.

"Potem pa bomo do konca naslednjega tedna z Razdrtega proti Vipavi pripravili samo en pas za tovornjake. Tovorni promet v nasprotni smeri bomo preusmerili na druge odseke. To smo naredili zato, da bo en pas rezerviran le za reševalne službe, da bodo imeli reševalci, gasilci in prometna policija nemoten dostop," je še povedal predsednik uprave Darsa.

Vsi prisotni na sestanku so se strinjali, da je to v tem trenutku najboljša rešitev, če se ne bo izkazala kot dobra, pa se bodo sproti prilagajali. Prvotno je bilo sicer mišljeno, da bo zaradi obnovitvenih del smerno vozišče proti Vipavi oz. mejnemu prehodu Vrtojba v celoti zaprto do 25. novembra, tranzitni tovorni promet proti Italiji pa naj bi bil ta čas preusmerjen na Fernetiče.

[OBVESTILO O SPREMEMBI PROMETNE UREDITVE NA PRIMORSKI AVTOCESTI] 🚧



Danes je v Vipavi potekal operativni sestanek glede razmer na primorski avtocesti.

Predsednik uprave DARS, mag. Andrej Ribič, je skupaj s predstavniki @mzi_rs , @policija_si , reševalnih služb, gasilcev,… pic.twitter.com/NBYMKKliGl — DARS (@DARS_SI) August 29, 2025

To sta potrdila tudi predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek in direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever.

Oba sta poudarila, da so zastoji tovornih vozil pred italijansko mejo, ki smo jim bili priča v zadnjem tednu, za avtoprevoznike in celotno gospodarstvo pomenili velike težave in gospodarsko škodo. Pišek ocenjuje, da bi ta zaradi zastojev pretekli ponedeljek in torek lahko znašala več kot dva milijona evrov.