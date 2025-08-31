Pozor, spremembe prometa v krožišču Žale

Po skoraj dveh letih temeljite fazne rekonstrukcije so v Ljubljani danes odprli v celoti prenovljeno Linhartovo cesto. Promet so sprostili še po zadnjem odseku med Topniško ulico in krožiščem Žale. Medtem se nadaljuje celovita prenova tega krožišča, dela se selijo na vzhodni del. Zaradi tega se spreminja prometna ureditev.

Prenova Linhartove ceste, ki poteka med Dunajsko cesto in krožiščem Žale, je stekla oktobra 2023 in se danes tako končuje po skoraj dveh letih.

Vzdolž celotne ceste so na novo urejene kolesarske steze in pločniki, izpeljana je bila dodatna ozelenitev z novimi drevesi, obstoječa so presadili v Šmartinski park ob pokopališče Žale.

V sklopu prenove so prenovili tudi kanalizacijo, vodovod, vročevod, cestno razsvetljavo in semaforizacijo. Preuredili so križišča z Dunajsko, Železno, Neubergerjevo in Topniško cesto, uredili so tudi novo križišče z Valjhunovo ulico.

Kot nadaljevanje prenove prometne infrastrukture na širšem območju osrednje ljubljanske železniške postaje pa je na območju pred tedni stekla tudi celovita rekonstrukcija krožišča Žale in spremljajočih cest - Pokopališke in Flajšmanove ulice.

Z zaključkom prenove Linhartove ceste so danes odprli prenovljeni zahodni del krožišča, tako da je mogoč dvosmerni promet s Štajerske na Linhartovo cesto. S Savske ceste pa promet na Štajersko cesto poteka enosmerno v smeri rondoja Tomačevo.

Zdaj se dela selijo na vzhodni del krožišča. Od danes do predvidoma 22. septembra bo zato vzhodni del krožišča zaprt, tako kot tudi Flajšmanova ulica do Davčne ulice in Pokopališka ulica do Žalske ulice.

Nato bo v sklopu projekta sledila še prenova Pokopališke in Flajšmanove ulice do križišča s Šmartinsko cesto. Pokopališka in Flajšmanova bosta v tem času popolnoma zaprti.