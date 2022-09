Nenavadno: na avtocesti kar 150 tisoč paradižnikov

Do nesreče tovornjaka je prišlo pri mestu Vacaville v Kaliforniji. Tovornjak je najprej trčil v drugo vozilo, nato pa zadel v ločilni zid med obema krakoma avtoceste. S tem je na drugo stran prevrnil več kot 150 tisoč paradižnikov. Ti so se razleteli po cestišču in kmalu je na tem odseku nastala prava drsalnica.

Nekaj voznikov se je zapletlo v prometne nesreče, štirje so bili poškodovani, je poročal The New York Times. Policisti so si ob ogledu prizorišča oddahnili, da nenavaden dogodek ni povzročil še težjih poškodb.

Avtocesto so pristojne službe čistile več kot šest ur in šele nato je bila cesta spet dovolj varna za odprtje.