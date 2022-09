Nemški eksperiment: to so ugotovili, ko so znižali ceno javnega prevoza

Pred tremi meseci se je nemška vlada odločila in postavila ceno vozovnice za javni promet na devet evrov. Eksperiment, ki je dosegel svoj namen – prodali so namreč kar 52 milijonov vozovnic, pokazale so se vse hibe na železniškem omrežju in kar 35 odstotkov prebivalcev je večkrat sedlo na avtobus ali vlak. A cena za privabiti ljudi na javni prevoz ter posledično manjšo uporabo osebnih avtomobilov ni bila majhna, država je imela zaradi znižanih cen vozovnic 2,5 milijarde stroškov in bodo zaradi tega kljub pozivom, naj nadaljujejo, kmalu zaključili s projektom.

Kot so zapisali v poročilu pri The New Statesman, so prodali 52 milijonov vozovnic za uporabo javnega prevoza, kar je za polovico vseh prebivalcev v Nemčiji. Sprva je bil zaradi enotne in nizke cene velik naval na vse vrste javnega prevoza, zato je v začetnih fazah prihajalo do zastojev, prepolnih vlakov in postaj. Prevozniki pa so imeli precej težav s prilagajanjem na znatno povečano povpraševanje.

Javni prevoz si je hitro opomogel

Zaradi olajšav se je javni prevoz hitro vrnil na številke pred epidemijo covid-19, toda glede na podatke se je število potovanj z osebnim avtom zmanjšalo v minimalni meri. Kot so pokazale študije v Münchnu, so se zastoji zmanjšali za vsega tri odstotke. Ljudje so namreč pričeli uporabljati vlak predvsem za izlete in počitnice, na katere se drugače niti ne bi odpravili. Tudi tisti, ki so si prej težje privoščili nakup vozovnice za vlak, oziroma predvsem starejši so zdaj odšli na pot z vlakom. Res je, da so se na pot odpravili z vlakom, a ob normalni ceni vozovnice bi slednji ostali doma in ne bi prispevali k daljšim zastojem na cesti.

Povečalo se je število potnikov v javnem prometu

Ravno na račun zgoraj omenjenih novih potnikov se je uporaba javnega prevoza povečala za 35 odstotkov, obenem je kar 22 odstotkov potnikov prvič uporabilo javni prevoz. Četrtina od teh novincev na javnem prevozu je kasneje javni prevoz še naprej redno uporabljala in se z njim po opravkih vozila štirikrat tedensko ali celo več. Kot so pokazali rezultati navigacijskega velikana TomTom, sta se število in čas prometnih zastojev zmanjšala v od 23 do 26 nemških mestih.

Foto: Guliverimage

Potniki so najbolj cenili poenostavljeno potovanje

Glede na anketo so potniki v javnem prometu predvsem cenili lahkotnost potovanja po Nemčiji. Nemške železnice slovijo po svojem zapletenem sistemu, saj je treba na poti upoštevati različne cene vozovnic, večkrat prestopati in vmes tudi kupiti novo karto. Z enotno ceno za vse poti in razdalje je bilo prestopanje z vlaka na vlak bistveno preprostejše in hitrejše, obenem so potniki lahko brez težav vlak zamenjali za avtobus.

Naval potnikov pokazal šibke točke

Zaradi bistveno večjega števila potnikov so se pokazale razpoke v sistemu javnega prevoza. Poleg premajhnega števila potovalnih vagonov ali vlakov se je pokazala potreba po boljši pretočnosti vlakov, predvsem ob večernih urah, ko se iz službe vrača večje število ljudi.

S tem projektom so Nemci spoznali prednosti in slabosti, a to je imelo tudi visoko ceno. Subvencioniranje vozovnic za javni prevoz je državo stalo 2,5 milijarde evrov. Zaradi visoke cene bodo s projektom kmalu zaključili pred prihodom zime, zaradi naraščajočih cen goriv, ogrevanja in elektrike pa bi Nemci znali močno pogrešati nizko ceno vozovnice za javni promet. Nadaljevanju projekta nasprotuje Christian Lindner, nemški finančni minister, ki opozarja na visoke stroške. Nadaljevanje bi državo stalo še dodatnih 14 milijard evrov.