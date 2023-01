Nekoč sami, zdaj tam tudi nemški kancler

Nemški proizvajalci avtomobilov, Tesla, proizvajalci čipov in proizvajalec baterij Northvolt so se v torek srečali z nemškim kanclerjem in ministri v kabinetu, da bi razpravljali o temah od evropske zakonodaje, o emisijah vozil do cen energije.

Letni avtomobilski vrh je bil v preteklosti namenjen le avtomobilistom, toda v letošnji izdaji so ga preimenovali v vrh mobilnosti ter širši pogled druženja napovedali s prihodom baterijskega velikana Northvolta. V prvi izdaji med povabljenci ni bilo Tesle, a sodeč po besedah enega izmed udeležencev, naj bi bili na vrhu prisotni tudi predstavniki Tesle.

Vrha se je udeležil tudi nemški kancler

Čeprav se je število udeležencev vrha močno razširilo so pri kolesarskem klubu ADFC in železniškem združenju Allianz pro Schiene kritizirali sam dogodek. Po njihovem mnenju naj bi bil še vedno preveč zaprt in preveč usmerjen le k avtomobilu. V programu je bilo letos prvič moč zaslediti tudi teme o povezljivosti, dobavnih verigah in tudi podrobno o prihajajočem emisijskem standardu Euro 7.

Vrha se je udeležil tudi Olaf Scholz, nemški kancler in nekaj vidnih članov vladnega kabineta - Robert Habeck (minister za gospodarstvo), Volker Wissing (minister za promet) in Hubertus Heil (minister za delo). Z vladnimi predstavniki je tekla tema tudi o vse večjem pritisku kitajskih proizvajalcev in kako je vlada stkala pretesne vezi z državo in s tem ogrozila domače avtomobilske proizvajalce.

V izjavi po srečanju je kanclerstvo dejalo, da "lahko enostranska odvisnost od posameznih dobaviteljev ali prodajnih trgov postane tveganje za gospodarsko uspešnost in rast".