Tektonski premiki v Nemčiji: "električarji" ujeli dizle

Nemški avtomobilski trg se hitro spreminja. Po prevladi dizlov, so primat v zadnjih letih prevzela bencinsko gnana vozila. A že kmalu bi se tudi to lahko spremenilo, saj je z vsakim letom tržni delež polno električnih vozil in priključnih hibridov vse večji.

Dizel pada, elektrika raste

Kljub težavam s proizvodnjo avtomobilov in dvigom cen je nemški avtomobilski trg lani zrasel za 1,1 odstotka. V celotnem letu so tako Volkswagen je še vedno največji proizvajalec vozil v Nemčiji, velike obete pa imajo s prihodom nove električne limuzine ID.7. Foto: Volkswagen na novo registrirali 2,65 milijona avtomobilov. Od tega je bilo največ bencinskih, tržni delež znaša 32,6 odstotka. Dizelsko gnani avtomobili so bili druga najbolj priljubljena izbira, a njihova priljubljenost z vsakim letom pada. Dizelsko gnani avtomobili imajo v Nemčiji le še 17,8-odstotni tržni delež.

A takoj za petami so jim kupci povsem električnih vozil, saj se je tržni delež dvignil na 17,7 odstotkov. Hitro rastejo delnice tudi priključnim hibridom, tržni delež je že na 13,7 odstotkih. Skupaj pa imata dve najbolj priljubljeni elektrificirani opciji že skoraj tretjinski tržni delež na nemškem avtomobilskem trgu.

Polestar postaja vse večji igralec

Polestar so kot električno znamko ustanovili šele pred nekaj leti, a jim je uspelo postaviti dobre temelje. Njihova prodaja je namreč zrasla za kar 166 odstotkov. Zelo priljubljeni so tudi Teslini modeli, tudi oni so povečali prodajo za 76 odstotkov. Gledano na celotni trg je še vedno največji proizvajalec Volkswagen, čeprav je število novo registriranih njihovih avtomobilov v Nemčiji upadlo za 1,8 odstotkov. Zelo dobro je šlo Mercedes-Benzu, prodali so 8,3 odstotka več avtov. Na tretjem mestu najbolje prodajanih znamk v Nemčiji je Audi, sledi BMW in na petem mestu je Opel.