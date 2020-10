Nekoč mokre sanje LeBrona Jamesa: po 10 letih spet hummer #video

Desetletje po zadnjem izdelanem klasičnem hummerju se ta nekoč kultna znamka vrača na ceste. Družba GMC, del koncerna General Motors (GM), je danes ponoči razkrila koncept električnega poltovornjaka GMC hummer EV. Ta napoveduje novo prihodnost in predstavlja nov način pogona za eno najbolj priljubljenih avtomobilskih oblik v ZDA. Novodobni hummer je tudi odgovor na Teslin koncept električnega poltovornjaka cybertruck.

R Novodobni hummer je obdržal zelo robustno zunanjo zasnovo. Foto: General Motors

Hummer ima zelo robustne in agresivne zunanje linije, ki nekoliko spominjajo tudi na novo generacijo forda bronca. Ena izmed skupnih rešitev je tudi povsem ravna streha, ki omogoča popolnoma odstranitev strehe.

Vozilo v najboljši različici poganjajo trije elektromotorji, ki imajo sistemsko moč 746 kilovatov oziroma več kot tisoč “konjev”. Štirikolesno gnani poltovornjak bo pospešek do 100 kilometrov na uro zmogel v le treh sekundah.

Pri tem bo uporabljal tudi štartni program z imenom “Watts to Freedom”. Doseg z enim polnjenjem bo po trditvah GMC do 563 kilometrov, baterijo pa bo mogoče polniti z močjo do 350 kilovatov.

Na voljo bo tako s tremi kot le dvema elektromotorjema. Pri GMC bodo za razpoložljive različice prilagajali sistemsko moč pogona in doseg. Foto: General Motors

Digitalni merilniki so 12,3-palčni, osrednji zaslon pa 13,4-pačni. Del infozabavnega sistema bo tudi nadzor vozila in okolice s kamerami, ki bo omogočal kar 18 različnih pogledov. Med temi bo predvidoma tudi kamera za nadzor pod dnom vozila. Foto: General Motors

Leta 2000 so tako predstavili koncept prvega serijskega hummerja. Foto: Reuters



Prva dva vojaška humveeja za vsakodnevno uporabo je kupil Arnold Schwarzenegger. Leta 1998 je blagovno znamko Hummer odkupil koncern General Motors in začel prodajati tri modele - H1 (izpeljanka iz vojaškega humveeja), H2 in H3. Leta 2008 je gospodarska kriza postavila pod vprašaj prihodnost hummerjev. Za znamko so se zanimali Kitajci, a nato (neuradno tudi po posredovanju vlade) umaknili ponudbo. Kmalu zatem so pri General Motorsu napovedali razprodajo znamke, ki pa kupcev kljub temu ni dobila. Aprila leta 2010 so začeli prodajati prodajne salone. Zadnjega hummerja H3 so izdelali maja leta 2010.



Prvega hummerja za civilno uporabo je kupil Arnold Schwarzenegger. Foto: Reuters

Hummer je bil nekoč sanjski avtomobil tudi košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa. Najboljši igralec lige NBA je zdaj postal tudi ambasador nove generacije hummerjev. Foto: Reuters

Diagonalna vožnja, zračno vzmetenje in bredenje skozi 61 centimetrov globoko vodo

Del avtomobila je tudi štirikolesno krmiljenje s funkcijo, ki na cesti ponazarja premikanje raka. Sprednji in zadnji kolesi se pri nizki hitrosti premakneta pod enakim kotom in hummer se bo tako lahko premikal diagonalno. Vozilo bo imelo tudi zračno vzmetenje, ki ga bo mogoče na skrajnem terenu dvigniti do skoraj 15 centimetrov. Z velikimi kolesi bo lahko premagal do 45 centimetrov visoke vertikalne ovire, prav tako bo lahko peljal skozi 61 centimetrov globoko vodo.

Hummer s tremi motorji bo imel ceno 112 tisoč dolarjev

Novodobni hummer pa ne bo poceni. Izdelovati ga bodo začeli prihodnje leto, v začetni različici Edition 1 pa bo v ZDA stal dobrih 112 tisoč dolarjev. Pozneje bo na voljo tudi hummer 3x. Ta bo obdržal konfiguracijo s tremi motorji, a bo imel nekoliko zmanjšano moč - 597 kilovatov oziroma 800 “konjev”. Spomladi leta 2023 na ceste prihaja tudi različica 2x. Z dvema elektromotorjema bo imela sistemsko moč 466 kilovatov (625 “konjev”), 10 tisoč njutonmetrov navora in do okrog 480 kilometrov dosega. Spomladi leta 2024 pa nato na ceste prihaja še osnovna različica - prav tako z dvema motorjema, a dosegom znižanim do največ 400 kilometrov.

Cena osnovnega hummerja bo leta 2024 znašala od 80 tisoč dolarjev naprej. Cenovno se bo torej hummer postavil precej višje kot Teslin cybertruck, ki ga napovedujejo od 40 tisoč dolarjev naprej. Med tekmeci bo tudi električni ford F-150, pa novi rivian in Lordtownov endurance - tega poganjajo kolesni motorji slovenske družbe Elaphe.

Sledi tudi preporod avtomobilske industrije v Detroitu?

Izdelovati ga bodo začeli naslednjo jesen v General Motorsovi tovarni Detroit-Hamtramck, ki so jo nedavno poimenovali v tovarno Factory Zero. Morda bodo električni hummerji poskrbeli ne le za nov začetek nekoč slavne znamke, temveč tudi za preporod nekdaj bleščeče detroitske avtomobilske industrije.

Foto: General Motors

Foto: General Motors

Foto: General Motors

Foto: General Motors