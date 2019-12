Nekoč je delil Slovence, zdaj ima povsem nove adute #foto

Ni veliko avtomobilov, ki so tako zelo spremenil svet mobilnost, kot je to storil juke. Zlahka ga zapišemo med velikane, kot je volkswagen golf, čeprav je med nami šele devet let. Z drugačno vizualno podobo, kompaktnimi merami in nekoliko dvignjenim položajem sedenja je postavil nove zakone. Pionir v razredu manjših crossoverjev je pustil svoj pečat v še danes najhitreje rastočem segmentu v Evropi, ki bo do leta 2023 zrasel še za dodatnih 30 odstotkov. Svoj delež pogače si seveda zopet želi utrgati tudi juke. V prihodnjem letu bo prepričal približno 600 slovenskih kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 17.500 evrov.

Na začetku je imel juke le enega tekmeca. Poleg vizualno drznega in povsem drugačnega juka je v razredu majhnih crossoverjev kupce lovila še opel mokka. Nemški konkurent je vsa ta leta preživel v senci japonskega samuraja, ki je samo v Evropi našel skoraj milijon kupcev. Čeprav smo zadnja leta že nestrpno čakali na novo generacijo, so si pri Nissanu vzeli kar precej časa. Devet let je dolga doba in v tem času se je segment razširil do skrajnih meja. V njem je danes več kot dvajset različnih modelov, njegova rast pa se kar ne umirja. Do leta 2023 bo ta segment zrasel še za 30 odstotkov in bo najbolj priljubljen segment avtomobilov v Evropi.

Od 17 tisočakov dalje



Nissan po prodajnih številkah ne more konkurirati sestrskemu renaultu, a so z novim jukom dobili močnega prodajnega aduta. Od približno 2.500 načrtovanih prodanih avtov jih bo skoraj četrt prevzel juke (600). Ker gre za povsem nov model, bo povpraševanje v prihodnjem letu največje, tako kot je bilo to pri prejšnji generaciji, kjer so v prvih štirih letih prodaje prodali dve tretjini vseh jukov. Skupno pa v devetih letih 6.150.



Cene se za osnovni paket opreme z ročnim menjalnikom začnejo pri 17.500 evrih. Kupcu naj bi pripadalo še 500 evrov popusta oziroma vse do 2.500 evrov ob izbiri najdražjega paketa tekna ali n-design, ki po ceniku stane vsaj 22.800 oziroma 23.240 evrov. Doplačilo za samodejni menjalnik znaša še 1.500 evrov (pri paketu opreme je doplačilo 1.900 evrov).

Zadnje bumerang luči so se poslovile, vendar ostaja ostro zarezan stebriček C. Foto: Gašper Pirman

Razburljiva in napeta dirka

Če je bil juke, kot pionir, vedno uvrščen na stopničke, bo moral zdaj za uvrstitev na prodajne stopničke bistveno bolj zavihati rokave. Renault captur, volkswagen t-roc, peugeot 2008 in drugi so v vmesnem času, ko smo čakali na novo generacijo juka, naredili gromozanske korake naprej. Ne le z igrivim videzom, temveč so naredili odločne korake naprej v smislu prostornosti, učinkovitosti in varnosti.

V prvi vrsti so pri Nissanu nekoliko omilili njegove drzne poteze. Res je, zdaj še zdaleč ni več tako drugačen in nikakor ne polarizira več, kot je to počela prejšnja generacija. Ohranil je osnovni obris predhodnika z značilno navzgor zavihanim stebričkom C in navpično postavljenima kljukama zadnjih vrat. Dobil je znatno večja kolesa, pri opremi tekna celo 19-palčna. Z novega juka sta izginili vpadljivi svetlobni enoti vrh sprednjih blatnikov, ki sta rezali zrak kot nekakšna vzdolžna spojlerja. Tudi zadnji luči nista več podobni bumerangu, pač pa sta postavljeni v linijo s spojlerjem pod steklom. Za dobro prepoznavnost je ohranil okrogla žarometa, v katerih je domiselno vgrajena trikraka LED-osvetlitev.

Po prostornosti je naredil velike (in nujne) korake naprej

Tako kot vedno puščamo sodbo o všečnosti zunanjega videza vsakemu posamezniku, zato bomo tudi tokrat raje skočili v potniško kabino. Ravno tam je juke naredil največji preskok naprej. Na račun dimenzijske rasti v vse smeri (7,5 centimetra daljši, 2,9 centimetra širši in z 10 centimetri daljšim medosjem) je največji napredek naredil pri prostornosti na zadnji klopi in pri prtljažnem prostoru. Slednji je od predhodnika večji za 20 odstotkov in zdaj meri 422 litrov (prej 354 litrov).

Prirastek 5,8 centimetra za kolena zadaj pomeni, da bi morali na zadnji klopi udobno sedeti tudi odrasli. Že Aleš je na prvi vožnji s svojimi 190 centimetri sedel povsem normalno, na slovenski predstavitvi pa smo to tezo preverili še sami. Pri naših 183 centimetrih je ostalo še približno 10 centimetrov prostora za kolena in dva ali tri centimetre za glavo.

Volan je postal nastavljiv po višini in globini, položaj za volanom je zdaj v primerjavi s predhodnikom bistveno bolj prijeten. Foto: Gašper Pirman

Zgoraj tipka za zagon motorja, v sredini ročica samodejnega menjalnika in na dnu stikalo za izbiro voznega profila. Foto: Gašper Pirman

Težav pri izbiri motorjev ne bo

Novi juke se predstavlja z enim bencinskim motorjem in dvema menjalnikoma. Litrski trivaljnik zmore 86 kilovatov (117 konj) in daje 180 (za krajši čas celo 200) njutonmetrov navora med 1.750 in 4.000 vrtljaji. Z obema menjalnikoma doseže 180 kilometrov na uro, do "stotke" pa pospeši v 10,4 sekunde oziroma 11,1 pri samodejnem menjalniku.

S stikalom "drive mode" na osrednji konzoli se poleg načina "standard" lahko izbere vožnjo "eco" ali "sport", ki naredita juka umirjeno varčnega ali odzivno poskočnega. Najboljše športne občutke pa dobi voznik pri samodejnem menjalniku z ročnim prestavljanjem izza volanskega obroča.

Pravijo, da je to najbolj napreden nissan ta hip

S to trditvijo ne prihaja le nova večopravilna enota in podpora sistemoma android auto in apple carplay, temveč je juke serijsko opremljen s štirimi asistenčnimi sistemi (samodejno zaviranje v sili, lane assist, sistem za prepoznavo znakov in samodejno prižiganje luči). Med dodatne novosti spadajo še telefonsko preverjanje, ali je parkiran avto res zaklenjen, podatek o tlaku v gumah …, druge koristne informacije (stanje vozila, servisi …), ki obenem poenostavljajo vožnjo (izpopolnjeni propilot, navigacijsko spremljanje prometa v živo …).

Audiofili se bodo navdušili še nad zvočnim sistemom Bose. V masivnih integralno vgrajenih vzglavnikih sta namreč vgrajena zvočnika, ki izboljšata zvočno izkušnjo in prilagodita kakovost predvajane glasbe vsakemu posamezniku.

Juke je zdaj nenehno povezan s spletom in zna komunicirati s sistemoma android auto in apple carplay. Foto: Gašper Pirman

Bistveno bolj je prostoren na zadnji klopi, kjer zdaj zlahka sedijo tudi odrasle osebe s 190 centimetri. Foto: Gašper Pirman