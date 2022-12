Nekdanji šef VW: v novi službi bo prišel skoraj do Slovenije

Volkswagnova uprava je letos poleti z mesta izvršnega direktorja koncerna razrešila Herberta Diessa. Tam ga je nasledil Oliver Blume, Diess pa je zdaj očitno že našel novo službo. Februarja prihodnje leto bodo pri družbi Infineon, ki velja za enega največjih izdelovalcev avtomobilskih čipov, izvedli skupščino in na njej se bo predvidoma poslovil njihov 70-letni predsednik Wolfgang Eder. Nasledil naj bi ga prav Diess, nekdanji predsednik uprave tako pri BMW kot Volkswagnu, ki je kot nadzornik v Infineonu sicer v preteklosti že delal.

Veliko tovarno imajo tudi v neposredni bližini Slovenije

Infineon ima svoj sedež v mestu Neubiberg pri Munchnu. Lani so odprli tudi tovarno pri avstrijskem Beljaku, v katero so vložili 1,6 milijona evrov. V tej tovarni lahko letno izdelajo dovolj čipov za 25 milijonov električnih avtomobilov. Med neposrednimi kupci so Volkswagen, Hyundai in ostali velikani avtomobilske industrije.

Podjetje načrtuje dodatne širitve, kar je tudi posledica velikih naročil. Globalno imajo zaposlenih 56.200 ljudi, lanski prihodki so znašali 14,2 milijarde evrov.

Koncern Stellantis je nedavno pri Infineonu napovedal naročilo čipov v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Pomanjkanje polprevodnikov je v zadnjih letih ohromilo avtomobilsko industrijo, stanje pa naj bi se do konca leta 2023 že normaliziralo.

Infineon je pri Beljaku v Avstriji odprl veliko tovarno za proizvodnjo čipov. Foto: Infineon