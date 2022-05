Volkswagen prihaja v F1, Suzuki pa se umika iz MotoGP

Uprava Volkswagna je sklenila, da s svojima znamkama športnih avtomobilov Audi in Porsche leta 2026 vstopi v svetovno prvenstvo formule 1. Tistega leta bo namreč začel veljati nov pravilnik glede pogonskih sklopov. Nemški koncern je sicer že vrsto let tehtal možnosti o sodelovanju v kraljici avtomotošporta.

"Projekt bo prinesel več denarja, kot pa bo stal," je dejal prvi mož Volkswagna Herbert Diess. Porschejev projekt je bližje realizaciji kot pa Audijev, še sporočajo. Porsche naj bi sodeloval z ekipo Red Bull, medtem ko je Audi še v pogovorih z McLarnom, Sauberjem (Alfa Romeo), Aston Martinom in Williamsom.

Nepričakovan umik Suzukija

Foto: Reuters Suzuki se je v kraljevi razred motociklizma MotoGP vrnil pred sedmimi leti in pred dvema z Joanom Mirom osvojil naslov svetovnega prvaka. Britanski medij Autosport zdaj poroča, da so se veljaki Suzukija v ponedeljek dobili z ekipo iz prvenstva motoGP in ji sporočili, da se po letošnji sezoni ponovno umikajo iz svetovnega prvenstva. To so storili že po sezoni 2011.

Novica vseeno prihaja dovolj zgodaj v sezoni MotoGP, da bosta lahko prvak iz sezone 2020 Mir in zmagovalec treh dirk Alex Rins našla službo za naslednjo sezono. Kot piše angleški motorsport.com, naj bi Mir prestopil k Hondini tovarniški ekipi, kjer bo od Marcu Marquezu dirkal namesto Pola Espargaroja.