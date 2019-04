Nekdanji oblikovalec Škode in BMW z novo nalogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jozef Kaban, oblikovalec avtomobilov kot so bili buggati veyron, škoda superb, škoda kodiaq ... Foto: Gregor Pavšič

Danes 46-letni Jozef Kaban je v preteklosti najbolj zaslovel, ko je delal še znotraj Volkswagnovega koncerna in je tam kreiral buggatija veyrona. To je bil eden najbolj markantnih superšportnih avtomobilov zadnjih 20 let, ki je dolgo držal tudi rekord najhitrejšega avtomobila na svetu.

Nove naloge znotraj nemške premijske skupine

Kaban je bil nato oblikovalec Škode, kjer se je med drugim podpisal tudi pod dva zelo uspešna avtomobila, superba in kodiaqa. Nato je dokaj presenetljivo zamenjal službo in se preselil nazaj v Nemčijo. Tam postal prvi oblikovalec BMW-ja, kjer je delal pod vodstvom prvega oblikovalca skupine BMW Group Adriana von Hooydonka. Ta je Kabana zdaj določil za oblikovanje vozil Rolls-Royce. Njihov oblikovalec Giles Taylor je družbo zapustil lani poleti in okrepil ekipo kitajske družbe FAW.