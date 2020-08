Ne nasedajte obljubam o bogastvu: sanjska služba, ki vas spravi v zapor

Precej pogost pojav v državah Perzijskega zaliva, a v veliki večini ne gre za zapuščen avtomobil, temveč so ga oblasti zasegle zaradi dolgov lastnika. Foto: Abandoned Cars in Dubai

Z največjim veseljem spremljamo zgodbe ljudi, ki so našli zapuščeno klasiko v skednju ali kleti in jo rešijo nadaljnjega propadanja. Vse pogostejše so tudi zgodbe o zapuščenih modernih superšportnikih, ki jih prekriva že debela plast puščavskega peska in nepremično že več let ležijo na ulicah Združenih arabskih emiratov ali v Dubaju.

Ni vse tako lepo, kot se sprva sliši

Ker gre za več stotisočakov vredne avtomobile, se marsikdo sprašuje, zakaj so jih lastniki zapustili. Številni imajo v mislih tudi lahek zaslužek, saj bi najraje kar odšli po avtomobile in jih prepeljali v domov, uredili in prodali naprej. Pred kratkim je svetovni splet preplavil oglas, kjer so iskali iskalca teh zapuščenih superšportnikov, hkrati pa srečnežu obljubljali še mastno plačilo in razkošen življenjski slog.

Kot je opozorilo podjetje Falcon Advice iz Dubaja, gre za zelo sporen oglas za delo, ki je najverjetneje lažen, a kdorkoli bi se odločil iskati zapuščene superšportnike v Perzijskem zalivu, bo takoj prišel v navzkrižje z zakonom. Zaradi šeriatskega prava so kazni stroge, mamljive nagrade pa na koncu vsekakor ni.

S pomočjo fotografij se odvija cela vrsta spletnih prevar, kljub obljubam o bogastvu pa bi lahko zaradi takšnega početja pristali v zaporu. Foto: Abandoned Cars in Dubai

Fotografije so uporaben material za spletno prevaro

Zapuščeni superšportniki niso tam, ker si je bogati šejk kupil drug avtomobil in mu ta enostavno ni bil več všeč. Ne, v večini primerov gre za avtomobile, ki so jih morali lastniki zapustiti zaradi neplačanih obveznosti oziroma ogromnih dolgov. Italijanski športniki tako čakajo na boljše čase, ko jih bodo zasegli in prodali ter s tem denarjem poplačali upnike. Vsekakor ne gre za zapuščene, pozabljene ali zavržene avtomobile.

Tudi če iskalci zapuščenih športnikov to počnejo izključno zaradi fotografij, ki jih pošiljajo določenemu podjetju, so lahko sostorilci v kaznivem dejanju. Veliko je namreč prevar, ko s pomočjo fotografij zapuščenih športnikov oglašujejo prodajo avtomobila. S precej nižjo ceno pritegnejo kupce, pred dostavo zahtevajo plačilo nekaj tisočakov, po plačilu pa izginejo, kupec pa nikoli ne dobi svojega zaprašenega superšportnika.