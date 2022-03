Ne le izpuhi: Akrapovič začel izdelovati tudi nove izdelke

Po izpušnih sistemih so začeli pri Akrapoviču izdelovati še druge izdelke. To je njihov prvi zaščitni okvir za motocikel.

Pri Akrapoviču imajo več deset let izkušenj z obdelavo lahkega titana, ki so jih pridobili predvsem z izpušnimi sistemi za motocikle in avtomobile. Zdaj to ponudbo širijo tudi na druge izdelke. Predstavili so svoj prvi zaščitni okvir za motocikel iz titana, ki so ga izdelali za BMW R 1250 GS.

To sta zgornji in spodnji komplet. Izdelali so jih iz peskanih titanovih cevi, ki so ob enakih mehanskih lastnosti za okrog 40 odstotkov lažje od cevi iz nerjavečega jekla.

Masa vseh delov le dobrih šest kilogramov

"Zagotavljajo visoko trdnost, hkrati pa so lahke in odporne proti koroziji. Okvirji so izdelani z varjenjem po postopku TIG, vključujejo pa tudi lasersko izrezane in natančno obdelane prirobnice debeline osem milimetrov, ki zagotavljajo, da se okvirji popolnoma prilegajo motociklu," razlagajo pri Akrapoviču.

Stabilna konstrukcija je delno pritrjena na okvir motocikla, kar ob morebitnem udarcu poskrbi za razporeditev sile. Masa vseh šestih sestavnih delov je 6,2 kilograma.

Foto: Akrapovič

Foto: Akrapovič

Foto: Akrapovič