Nazaj v prihodnost: vrača se kultni DeLorean #foto

Delorean je na račun tesne povezanosti s filmom Nazaj v prihodnost ena najbolj kultnih avtomobilskih znamk vseh časov. 40 let pozneje se znamka vrača v novi podobi, za krmilom obujene znamke pa je Joost de Vries, nekdanji visoki uradnik pri Tesli. Čez dve leti bo na ceste zapeljal njihov prvi model, alpha5, ki se bo v smislu zmogljivosti zoperstavil zdaj že precej uveljavljenemu porsche taycanu.

Ponovno vstajenje znamke bo na plečih udarne limuzine z nizko strešno linijo, športnimi proporci in zaobljeno linijo. Gre za povsem drugačen avto, kot je bil delorean DMC leta 1981. Premierno ga bodo predstavili avgusta na dogodku Pebble Beach, na ceste pa naj bi alpha5 zapeljal čez dve leti.

Želi se kosati z najboljšimi

"Od nič do sto kilometrov na uro bo pospešil v približno 3,4 sekunde, najvišja hitrost bo omejena na 240 kilometrov na uro in imel bo Foto: DeLorean več kot 480 kilometrov dosega. Po zmogljivostih se bo meril z mercedes-AMG GT ali morda tudi z močnejšimi izvedenkami porsche taycana," je za britanski Autocar povedal Joost de Vries.

Kot je še povedal, bo avto izdelan v Italiji, partnerje glede pogonskega sklopa pa so našli v Veliki Britaniji. Kot je pojasnil de Vries bodo izdelali le omejeno število avtov – 88. Ne gre za naključno številko. Takšno hitrost je moral doseči delorean DMC iz fima Nazaj v prihodnost, da je lahko z njim Marty potoval v času. Vsak izmed teh izdelanih bo imel povezavo z ustvarjenim žetonom NFT, obenem ne bodo registrirani in se jih bo lahko vozilo le po dirkališčih.

Preostali izdelani avtomobili bodo prav tako izdelani v majhni količini, a bodo opravili homologacijo in se jih bo lahko uporabljalo tudi na cesti. Čeprav za zdaj še ni znanih nobenih uradnih informacij glede pogona, je mogoče opaziti nekatere oblikovne posebnosti, ki jih je nosil tudi prvotni delorean.

Futuristična oblika, a ima nekaj zanimivih podrobnosti

Alpha5 se s tankimi dolgimi svetlobnimi linijami očitno poklanja modelu iz osemdesetih let. Opaziti je mogoče tudi napihnjene boke in platišča v obliki turbine. Ne manjkajo niti vrata, ki se odpirajo navzgor. Za obliko novodobnega deloreana so poskrbeli pri Italdesign, legendarni oblikovni studio vodi Giorgietto Giugiaro, ki je oblikoval tudi prvotni model DMC.

