Naslednik superšportnika? Taka je prva rešitev Lamborghinija.

Pri Lamborghiniju so predstavili svoj prvi priključno hibridni pogon. Superšportnik z delovno oznako LB744 bo nasledil aventadorja in bo vozniku nudil več kot tisoč “konjev” sistemske moči.

Srce pogona je 6,5-litrski motor V12, ki ima moč 825 “konjev”. Ta motor se ponaša z maso le 218 kilogramov, kar je 17 kilogramov manj kot pri aventadorju. Prihranek na masi dvanajstvaljnika pomaga pri umeščanju treh dodatnih elektromotorjev, dva med njimi imata maso 18,5 kilograma.

Baterija je majhna in kompaktna

Litij-ionska baterija je majhna in zato prav tako lahka. Kapaciteta je 3,8 kilovatnih ur, polniti jo bo mogoče z največ sedmimi kilovati moči. Avtomobil se bo lahko peljal tudi zgolj z elektriko, a sodeč po majhni bateriji prav gotovo ne daleč.

Sistemska moč priključno hibridnega pogona je 1.015 “konjev”. Bencinski motor nudi 725, vsak med elektromotorji pa 350 njutonmetrov navora.

Razvili so tudi manjši menjalnik

Zaradi baterije so morali pri Lamborghiniju razviti manjši osemstopenjski menjalnik. Ta je zdaj dolg 56 centimetrov in širok 75 centimetrov, masa je 193 kilogramov. Postavili so ga za motor. Po miuri in essenzi SCV12 je LB744 šele tretji lamborghini s prečno postavljenim menjalnikom.

Nad menjalnik so postavili enega izmed treh elektromotorjev, ostala dva pa še na sprednjo os. Sprednja motorja imata moč 110, zadnji pa 150 kilovatov.

