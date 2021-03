Naročilo oddano, Tesla kupila največji stroj za izdelavo delov #video

Elon Musk je že januarja potrdil iskanje dobavitelja za izdelavo največjega livarskega stroja na svetu za izdelavo avtomobilov. "Kmalu bomo naročili opremo, potrebno za izdelavo cybertrucka. V resnici bomo uporabljali še večje stroje za zadnji del cybertrucka, ker imamo večji avtomobil, ki bo imel dolg keson za prevoz težkega tovora. Zaradi tega bomo uporabljali osemtonsko stiskalnico za zadnji del avtomobila, ne šesttonske, kakršno uporabljamo pri modelu Y. Že šesttonska stiskalnica je bila največja na svetu," je prek konferenčnega klica ob razglasitvi finančnih rezultatov za leto 2020 povedal Musk.

Izdelali jo bodo Italijani

Ta teden so pri italijanskem podjetju Idra potrdilo naročila za osemtonski livarski stroj oziroma stiskalnico za izdelavo karoserijskih delov avtomobilov. "Idra je prva na svetu glede tehnoloških inovacij in ponosni smo, da smo na današnji dan, 16. marec 2021, zavarovali prvo naročilo za osemtonsko stiskalnico," je na posnetku povedal Riccardo Ferrario, izvršni predsednik Idre.

Čeprav Italijani niso neposredno potrdili, kdo je naročilo oddal, je Ferrario to jasno nakazal z besedami "vodilni globalni proizvajalec za izdelavo vozil s pogonom na novo energijo". Stiskalnico naj bi uporabljali v gigatovarni v Teksasu, kjer bo Tesla začela izdelovati cybertruck ob koncu letošnjega leta ali na začetku prihodnjega.

Prej 70 delov, zdaj le eden

Tesla je s prihodom šesttonske stiskalnice začela izdelovati dno modela Y, ki je zdaj namesto iz 70 delov izdelano iz enega samega kosa kovine. To velikansko stiskalnico so pred letom dni vgradili v tovarni Fremont in naj bi bila edina takšna na svetu. Njena moč stiskanja se giblje med 55 in 61 tisoč kN.