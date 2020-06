Prvi avtotrgovec Evrope se širi v Sloveniji: to je nov direktor

Jožko Tomšič. Švicarska skupina Frey Group, največji trgovec z avtomobili v Sloveniji, v Sloveniji nadzoruje prodajo znamk Peugeot, Citroen, DS, Mercedes-Benz, Honda, Mitsubishi in Fiatovega koncerna. To so podjetja P Automobili Import, C Automobili Import, Autocommerce, AC Mobil in Avto Triglav.

Vodil bo novo družbo Frey Services d.o.o.

S 1. julijem bo vodenje skupine za Slovenijo prevzel Jožko Tomšič. Ta bo o delu poročal Heinzu Schneitterju, direktorju skupine za Centralno Evropo.

Vodenje družb P Automobili in C Automobili bosta prevzela direktorja znamk Peugeot in Citroen za Slovenijo, to sta Adam Kavšek in Filip Koren.