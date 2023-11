Največji iz Kitajske: prvi avtomobil so že registrirali v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji je prvo registracijo dočakal avtomobil znamke BYD, vodilnega kitajskega proizvajalca avtomobilov. Trgovcev v Sloveniji še nimajo, prodajni salon pa so letos postavili v italijanskem Vidmu.

Foto: BYD V uradni statistiki prvih registracij novih avtomobilov v Sloveniji se je oktobra pojavil tudi avtomobil kitajske znamke BYD, kažejo podatki Ministrstva za infrastrukturi. Na pravno osebo so ga registrirali v Novi Gorici. Sodeč po podatkih pristojnega ministrstva gre za model atto 3, ki je modre barve.

BYD je letos začel s prodajo avtomobilov v Italiji in v Vidmu tudi že odprl prvo prodajalno. Trgovec AutoTorino je prodajalec teh vozil. Model atto 3 stane od slabih 42 tisoč evrov naprej.

Atto 3 je dolg 4,45 metra, širok je 1,87 metra in ima 2,72 metra medosne razdalje. Masa praznega avtomobila znaša 1,8 tone. Sprednjega prtljažnika nima, klasični zadaj pa ima prostornino od 440 do 1.338 litrov. Na streho je mogoče postaviti do 50 kilogramov tovora, vlečne kljuke pa ni na voljo. Kapaciteta baterije je 60,5 kilovatne ure.

Novih kitajskih avtomobilov le za vzorec, izjema je le MG

Atto 3 kajpak ni prvi kitajski električni avtomobil na slovenskem trgu. Letos so tako registrirali avtomobile znamk MG Motor, Aiways, Forthing in Voyah.

Toda BYD je največji avtomobilski proizvajalec s Kitajske, ki je letos v treh četrtletjih prodal že več kot dva milijona avtomobilov. Skupaj s priključnimi hibridi so globalno uspešnejši od Tesle, po prodaji izključno električnih avtomobilov pa drugi za Američani. V treh četrtletjih so prodali dober milijon električnih avtomobilov. Lani so pordali 1,8 milijona vozil, od tega več kot 911 tisoč električnih.

Prodajo v Evropi je BYD začel postopno. Po modelih dolphih, atto 3 in han bo na evropske ceste pripeljal limuzinski model seal.