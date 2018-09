Najmočnejši BMW-terenec, ki hkrati niža stroške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je sočasno predstavil dve pomembni novosti - priključni hibrid X5, ki lahko na izključno električno energijo uradno prevozi do 80 kilometrov, in X2 M35i, ki ima z 225 kilovati vgrajen najmočnejši štirivaljni agregat v segmentu.

Foto: BMW

Trikrat daljši doseg v primerjavi s predhodnikom

Tri mesece po premiernem razkritju modela je bavarski proizvajalec vozil pokazal še priključno-hibridno različico. V prodajne salone bo X5 xDrive45e, ki ga bo poganjal trilitrski prisilno polnjeni šestvaljnik z 210 kilovati, zapeljal prihodnje leto. Elektromotor z 82 kilovati dvigne sistemsko moč na 290 kilovatov in 600 njutonmetrov navora.

Zahvaljujoč večji moči lahko ta priključni hibrid od nič do sto kilometrov na uro pospeši v 5,6 sekunde in je za celo sekundo hitrejši kot predhodnik. V električnem načinu je hitrost omejena na 140 kilometrov na uro, v hibridnem načinu pa doseže 235 kilometrov na uro.

Zahvaljujoč litij-ionski bateriji lahko X5 v električnem načinu prevozi uradno do 80 kilometrov z enim polnjenjem. To je kar trikrat več kot pri predhodniku. BMW pravi, da se povprečna poraba ustavi pri 2,1 litra in da proizvede 49 gramov CO2 na kilometer.

Foto: bmw

Foto: bmw

Foto: bmw

Najmočnejši SUV v svojem segmentu

BMW je razširil svojo modelno paleto z različico X2 35i in jo označil kot najmočnejši kupejevski SUV v segmentu. Poganja ga štirivaljni prisilno polnjeni motor z 225 kilovati in 450 njutonmetri navora. Navor na vsa štiri kolesa se prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnik, zato do stotice pospeši v 4,9 sekunde.

Poleg motorja so model opremili še s prilagodljivim vzmetenjem M Sport in sprednjo delno zaporo diferenciala. Za boljše zaviranje skrbijo večji zavorni koluti M Sport, vizualno zgodbo pa pišejo modro obarvane zavorne čeljusti. Izboljšave pogonskega sklopa konča nekoliko prilagojena zadnja os.

Vizualno se od preostalih bratov loči še po nekoliko agresivnejšem sprednjem delu, monotonost razbijajo tudi srebrni dodatki in 19-palčna aluminijasta platišča. Na evropska tla bo zapeljal marca prihodnje leto.

Foto: bmw

Foto: bmw

Foto: bmw