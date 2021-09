Najmanjši iz svete trojice: znotraj hiše se bori kar proti trem #foto

Polo je vse od svojih začetkov nosil veliko prodajno breme in bil v Sloveniji vedno eden bolj priljubljenih modelov. V zadnjih letih so ga nekoliko razbremenili predvsem športni terenci, ki so ga po prodajnih številkah celo prehiteli, a kljub temu ostaja polo pri nas priljubljena izbira. Pri Volkswagnu računajo, da bo s prenovo zopet dobil potreben prodajni zagon, predvsem pa je prenovljeni polo na ceste zapeljal ravno pravi čas - vsi največji tekmeci so bili v zadnjem času prav tako posodobljeni.

Če na fotografijah podobnost z golfom še ni tako očitna, pa smo ob prvem snidenju s polom takoj v njem prepoznali številne golfove oblikovne rešitve. Vpliv večjega brata je čutiti tudi v potniški kabini, kjer je kljub "le" prenovi novosti kar precej. Poleg volanskega obroča in zasnove armaturne plošče je v primerjavi z golfom enaka tudi klimatska naprava z na dotik občutljivimi ploščicami. Na seznam serijske opreme so se preselili 20-centimetrski digitalni merilniki in 16,5-centimetrski zaslon na dotik. Z nakupom boljše opreme bo polo opremljen z večjimi digitalnimi merilniki in osrednjim zaslonom na dotik. Tudi pri paketih opreme so pri Volkswagnu pogledali h golfu, kupcem bodo po novem na voljo osnovni paket entry/life, style, R-Line in na vrhu GTI.

Motorna paleta izključno bencinska

V prenovljenem polu bosta na voljo dva litrska turbo motorja. Vstopni motor tokrat ni atmosferski trivaljnik, temveč bo zaradi premajhnega zanimanja njegovo vlogo prevzel bencinski TSI z 70 kilovati in 5-stopenjskim ročnim ali 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Največ zanimanja bo za močnejši motor z 95 kilovati in izključno samodejnim menjalnikom. Tretja možnost sicer ostaja, a pri nas zanjo praktično ni zanimanja, zato bo motor s pogonom na stisnjen zemeljski plin s 66 kilovati na voljo izključno za individualna naročila.

"Upali smo na boljše leto"



Na slovenski predstavitvi novega pola je nekaj besed o aktualnem stanju na avtomobilskem trgu spregovoril tudi Marko Škriba, direktor Volkswagna Slovenija. "Po lanskem težkem letu smo upali na boljše leto. V zadnjem mesecu ali dveh je prodaja padla pod lansko, kot da so se ljudje ustrašili novega vala in so večje nakupe raje prestavili na kasnejši čas. Potem je tukaj še kriza s polprevodniki. Manjka nam približno tisoč izdobavljenih avtomobilov, na celotnem trgu pa zaradi čipov manjka med pet in šest tisoč avtov. Tudi zato je celoten trg padel," je o številnih letošnjih težava spregovoril Škriba.

Nov volan in serijsko nameščeni digitalni merilniki. Serijsko je opremljen tudi z 6,5-palca velikim zaslonom na dotik. Foto: Gašper Pirman

Nekoč so le bili polo, golf in passat

Polo je pravzaprav že prava legenda na evropskih in slovenskih cestah. Prva generacija je namreč v prodajne salone zapeljala leta 1975. Pet generacij in nekaj prenov kasneje je polo našel 18 milijonov kupcev, vse do zadnjih nekaj let pa je poleg golfa in passata veljal za prodajni steber znamke. Vsi ostali modeli so bili le spremljevali svete trojice, toda tudi to se je moralo spremeniti. Seveda so glavni krivci ravno športni terenci in njihova priljubljenost pri kupcih.

Če so se na letni ravni v najboljših letih prodajne številke pola gibale vse do tri tisoč, pri uvozniku Porsche Slovenija računajo, da bodo v prihodnjem letu našli okoli tisoč novih kupcev. Razred B sicer v zadnjih letih ni tako močno padel kot recimo segment C, kjer nastopa golf, a se je enostavno povečala prodaja dveh neposrednih tekmecev znotraj znamke. Po t-crossu in t-rocu bo proti koncu leta prišel še taigo, športni terenec, ki bo podobno velik kot polo, a bo nekoliko bolj odmaknjen od tal.

Želi postati najbolj pameten v svojem razredu

Foto: Gašper Pirman Polo je dimenzijsko ostal nespremenjen, s svojimi merami zaseda zlato sredino razreda in vsekakor stavi na svojo širino. Nikakor ni tako družinsko uporaben kot nova fabia, a to niti ni njegov cilj. Želi pa biti najbolj napreden v razredu. In glede na vse varnostne elemente tja tudi sodi. Matrični žarometi LED so serijski pri paketu style, za doplačilo tisoč evrov pa so na voljo pri ostalih paketih. A prenovljeni polo niso samo nove napredne luči.

Dobil je tudi sistem za omejeno polsamodejno vožnjo po avtocesti, ki deluje v kombinaciji s sistemom za nenamerno menjavo voznega pasu in aktivnim tempomatom. Novost je tudi sredinska varnostna blazina, ki prepreči trg z glavama voznika in sopotnika.

Avtomatik je vse bolj priljubljen

Cene za prenovljenega pola se pričnejo pri 15.763 evrih, doplačilo za paket life znaša okroglih petsto evrov. V primerjavi s paketom entry gre za enaka paketa, a kupec z izbiro paket life dobi še dodatno dvoletno jamstvo uvoznika. Pri šibkejšem motorju je potrebno za samodejni menjalnik doplačati približno sedemsto evrov, močnejši motor pa je na voljo izključno s paketoma style in R-Line. Cene se tukaj dvignejo nad dvajset tisoč evrov. Proti koncu meseca bo možno naročilo športnega GTI, kjer bo začetna cesta skoraj 27 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman