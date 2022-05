Najhuje letos: proizvodnja, dobavna veriga in cene

Evropski proizvajalci avtomobilov so v vse večjih težavah zaradi težav z dobavno verigo, ki omejuje proizvodnjo avtomobilov. Povrhu vsega predstavlja vse večje težave hitro rastoča inflacija, ki straši številne zainteresirane kupce. Zaradi vseh teh težav je v aprilu prodaja avtomobilov v Evropski uniji, Veliki Britaniji in zvezi EFTA padla za 20 odstotkov, na 830.447 prodanih avtov. Gre za največji mesečni padec v letošnjem letu in za deseti zaporedni mesec, ko v Evropi prodaja pada.

Stellantis najbolj prizadet, skupina Volkswagen je ni odnesla bistveno bolje

Od večjih proizvajalcev avtov je aprilski padec najbolj prizadel skupino Stellantis, ki je gledano v celoti v primerjavi z marcem prodala 21 odstotkov manj avtomobilov. Najbolj prizadete znamke znotraj skupine so Peugeot, Citroen, Opel in Jeep. Le za malenkost bolje se je odrezala skupina Volkswagen. Njen padec prodaje v aprilu znaša 28 odstotkov. Gledano po znamkah sta bila največja krivca za to znamki Volkswagen in Škoda, ki jim je prodaja upadla za več kot 30 odstotkov. Renault je izgubil 16 odstotkov, a je večji padec ublažila neverjetna Dacia, ki je v aprilu svojo prodajo v primerjavi z marcem dvignila za 7,9 odstotka.

Honda je april končala z neverjetno rastjo, dobro so se odrezali tudi pri Hyundaiu, Kii in Dacii. Foto: Gašper Pirman

Vse hujše težave begajo tudi analitike

Težave z dobavo polprevodnikov in vojna v Ukrajini so podrle načrte analitikov. Pri LMC Automotive so na začetku leta avtomobilskemu sektorju napovedali devetodstotno rast. Zdaj so spremenili svoje napovedi in za prihodnje štiri mesece napovedali nadaljnji upad prodaje. Ob koncu leta se bo prodaja v Evropi zmanjšala za šest odstotkov, na manj kot deset milijonov prodanih avtov. Proizvajalci so padec prodaje ublažili z občutnim dvigom cen, toda glede na naprej padajočo prodajo se zdaj sprašujejo, do kam bodo še lahko dvigovali ceno novih avtomobilov.

"Globalne težave z dobavo ne kažejo bistvenih znakov popuščanja, ob tem pa se zmanjšuje tudi povpraševanje," so zapisali pri LMC. "Gospodinjstva bodo letos doživela resen pritisk na njihov realni dohodek. Težave z oskrbo ostajajo ključni dejavnik pri registracijah, a le za zdaj."

Najslabše v Italiji, sledita Francija in Nemčija

Med največjimi trgi v Evropi so največji, več kot tretjinski padec prodaje zaznali v Italiji. V Nemčiji in Franciji je prodaja upadla za več kot petino. Zaradi težav s polprevodniki se na nekatere modele čaka tudi že več kot 18 mesecev. Herbert Diess, predsednik skupine Volkswagen, je pred časom potrdil, da imajo za letošnje leto v celoti razprodano proizvodnjo.

Kdo se je uspešno izognil aprilskemu padcu?

Poleg že prej omenjene Dacie so se padcu prodaje izognili tudi pri Hyundaiu, Kii in Hondi. Hyundai je prodal 14 odstotkov več avtov (41.227) in povečal svoj tržni delež s 3,5 na pet odstotkov v primerjavi z lanskim letom. Kia je prodala 13 odstotkov avtov več (47.725) in dvignila tržni delež s 4,1 na 5,7 odstotka. Največji skok pa je uspel Hondi, ki je prodala 30 odstotkov več avtov in močno presegla razmere na trgu.