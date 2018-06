Najdražji avto: Zanj 80 milijonov, kupec bo bogato zaslužil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški poslovnež je neuradno za enega najbolj dragocenih ferrarijev 250 GTO plačal 80 milijonov dolarjev, v roku petih let bo po oceni poznavalcev vrednost avtomobila presegla 100 milijonov dolarjev.

Ferrari 250 GTO že dolgo velja za avtomobil z rekordnimi vrednostmi. Tudi med peščico izdelanih avtomobilov pa se najdejo pravi dragulji, ki so zaradi ohranjenosti in svoje zgodovine vredni zares neverjetne vsote denarja.

Ferrari, ki je sveti gral avtomobilizma

Vozilo z oznako šasije 4153 GT so iz Nemčije prek zasebnega dogovora prodali v ZDA, kjer ga je po pisanju ameriških medijev kupil predsednik družbe WeatherTech David MacNeil. Če prodajna vrednost 80 milijonov dolarjev (68 milijonov evrov) drži, je to najvišja prodajna cena za avtomobil do zdaj.

Ta avtomobil je svoj tekmovalni debi doživel leta 1963 na 24-urni dirki v Le Mansu, kjer je osvojil četrto mesto, leto pozneje pa je ta avtomobil slavil na takratni prestižni avtomobilski dirki Tour de France. Avtomobil slovi po visoki stopnji originalnosti, v dirkaškem obdobju pa ga njegovi vozniki tudi niso nikoli razbili.

Kupec bo z avtomobilom bogato zaslužil

Vodilni Ferrarijev zgodovinar Marcel Massini je avto opisal kot enega treh najboljših ferrarijev GTO na svetu, je poročal britanski Daily Mail. Poznavalci prestižnih starodobnikov ocenjujejo, da bo MacNeilov ferrari v nekaj letih vreden že več kot 100 milijonov dolarjev.

Ferrari 250 GTO poganja trilitrski motor V12 z močjo več kot 300 »konjev«, kar zagotavlja pospešek do 100 kilometrov na uro v šestih sekundah in najvišjo hitrost 280 kilometrov na uro.