Najdaljši avtobus te vrste: 27 metrov in 500 potnikov

Kitajski BYD je izdelal domnevno najdaljši električni avtobus na svetu. Dolg je 27 metrov in lahko pelje do 250 potnikov.

BYD je eden vodilnih kitajskih (in svetovnih) proizvajalcev električnih avtomobilov, izdelujejo pa tudi druga vozila kot so avtobusi. Njihov avtobus z oznako K12A je dolg kar 27 metrov. Pregiben je v dveh točkah, ima štiri osi in lahko istočasno pelje do 250 potnikov.

V Evropi bi zanj potrebovali posebno dovoljenje

Doseg avtobusa z enim polnjenjem znaša po zagotovilih proizvajalca 300 kilometrov, najvišja hitrost pa je 70 kilometrov na uro.

V Evropi bi lahko tak avtobus uporabljali le s posebnim dovoljenjem, saj je dolžina avtobusov v EU omejena na 18,75 metra.

BYD je do zdaj skupno izdelal že okrog 50 tisoč električnih avtobusov. Med pomembnejšimi trgi zanje sta tudi Francija in Madžarska.

Foto: BYD

Foto: BYD