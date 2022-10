Oglasno sporočilo

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV . Ime izvira iz davnih devetdesetih let, ko je bil Eclipse eden od najvidnejših in najbolj navdihujočih hitrih vozil. Da, tudi zvezda filmov. In ker se svet vrti naprej in se potrebe voznikov spreminjajo, je zrasel v mestnega križanca, ki so mu v ime dodali še Cross, da ne bi bilo dvoma, da je drugačen.

Ker pa ni samo oblika vozila tista, ki se prilagaja novim navadam, je od svojega večjega in uspešnega brata Outlanderja PHEV podedoval pogonski sklop in tako res upravičil naslov – najboljše iz vseh svetov. V osnovi je zasnovan kot mestni SUV, ki je hkrati tudi hibrid, kupe in SUV. Športno-eleganten in nevsiljiv, dinamičnost pa nakazujejo njegove stranske linije, ki spominjajo na atleta na štartnem bloku.

Združuje edinstveno in inovativno tehnologijo Mitsubishija, ki je kot prvi zasnoval SUV priključni hibrid.

Preplet dveh zgodb

Dnevno prevozimo v povprečju 40 km – to pomeni, da je vozilo na električni pogon popolnoma realna izbira. Seveda pa je treba zamenjati miselnost in nemalokrat je strah pred tem, da bomo ostali brez energije, tudi tisti del, ki odloči, da se za električno vozilo ne odločimo. In to je zagotovo eden od razlogov, da je Eclipse Cross PHEV odlična rešitev – priključni hibrid, ki nam omogoča vožnjo 40 km na popolnoma električni pogon. Če pa naredimo kak kilometer več, smo pri Eclipsu popolnoma na varni strani, kajti električni pogon zamenja klasični bencinski. Hkrati je odlična rešitev tudi zato, ker preprosto ne potrebujemo dveh avtomobilov. Med tednom je odlični električni sopotnik, ob koncu tedna pa nima nobene ovire, da nas popelje, kamorkoli smo namenjeni, ne glede na razdaljo, ker nam je na voljo bencinski motor, tako pa do 650 km z enim rezervoarjem, seveda v kombinaciji z elektromotorjem.*

Zgodba se tukaj ne konča. Pravzaprav se še šele začne. Mogoče je oblikovno res mestni SUV, vendar se pod pokrovom skriva Mitsubishijev legendarni pogon 4x4, ki ima skoraj 90-letno tradicijo. S stalnim aktivnim in električnim sistemom štirikolesnega pogona "Super All Wheel Contol" Eclipse Cross PHEV nadaljuje to tradicijo na inovativen način. Sistem podpira po en elektromotor na os in takoj lahko opazite, da se vsa energija resnično prenaša na cesto.

Zakaj bi izbirali, če imate lahko vse?

Eclipse Cross PHEV pa ima še enega aduta, precej zanimivega in izjemno uporabnega. Električno energijo tudi vrača v omrežje. Kaj to pomeni? Da je lahko odličen sopotnik na kampiranju ali pikniku, ker lahko za vse električne priključke uporabite vtičnico 220V, ki se skriva v prtljažniku vozila – torej si lahko osvetlite šotor, skuhate večerjo ali karkoli pač potrebujete.

Rad prečka svetove

Mogoče na prvi vtis ni ravno klasično prevozno sredstvo. Pa tudi, zakaj bi bil? Je edinstven, kakovosten in ima kar pet let tovarniške garancije ter osem let tovarniške garancije na baterijo. Zaradi kombinacije električnega in bencinskega pogona vas nikoli ne pusti na cedilu. Dovolj prostora je za vso družino ali pa športne pripomočke in izlet v dvoje.

Je tih in varčen, pogumen in privlačen. Lahko je tudi vaš sopotnik, peljite ga na spoznavno vožnjo in naj vas sam prepriča.

*Poraba je odvisna od načina vožnje posameznika in se zato tudi lahko razlikuje od tovarniško izmerjene.

Naročnik oglasnega sporočila je AC Mobil.