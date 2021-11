Najboljša kia vseh časov? Zdaj prvič tudi v Sloveniji. #video

Pol leta po virtualni predstavitvi smo že sedli za volan enega težje pričakovanih električnih modelov. Kiin EV6 obljublja veliko in tako kot hyundai ioniq 5 osupne s svojo prostornostjo, naprednimi tehnologijami in pojavnostjo. Ob prvem stiku preseneti s svojimi zunanjimi dimenzijami, v notrajosti pa preseneti s prostornostjo na zadnji klopi. Število dobavljenih vozil je vsaj v začetnih mesecih majhno, od prvih avtomobilov v Sloveniji pa naj bi bil na voljo le še en. Cene se pričnejo pri 44 tisoč evrih, doplačilo za večjo baterijo z zmogljivostjo 74,4 kilovatne ure je pet tisoč evrov, za štirikolesni pogon 4.300 evrov in najmočnejši EV6 GT z 430 kilovati bo na naša tla zapeljal čez približno leto dni.

Čeprav gre glede na drobovje za dva enaka avtomobila, je EV6 v primerjavi s koncernskim bratom ioniqom 5 drugačen. Ne le po zunanjem videzu, ki je pri Kiinem modelu bolj tradicionalen in manj retro oblikovan, slednja ima tudi večjo zmogljivost baterijskega paketa, drugačno cenovno strukturo, povsem samosvojo potniško kabino z večjim poudarkom na družinski uporabnosti.

Velika večina se bo odločila za večjo baterijo

Slovenski uvoznik KMAG bo sčasoma v Sloveniji ponudil prav vse pogonske različice, a je čakalna doba ta trenutek za EV6 po naročilu med 230 in 270 dnevi. Kot pravijo, zdaj prodajajo avte, ki so jih naročili že pred časom in bodo po njihovem predvidevanju tudi najbolj iskani. Kot so pojasnili se bo velika večina kupcev odločila za baterijo z večjo zmogljivostjo 74,4 kilovatne ure (doplačilo 4.900 evrov). Moč elektromotorja pri tem ostaja nespremenjena - 125 kilovatov, serijsko pa je vgrajena baterija z zmogljivostjo 58 kilovatnih ur. V tej kombinaciji so na voljo trije različni paketi opreme air, water in GT-Line. Nekaj povpraševanja je tudi za štirikolesnim pogonom. Ta za doplačilo 4.300 evrov prinaša še dodatni elektromotor in večjo sistemsko moč - 173 kilovatov pri manjši bateriji in 239 kilovatov pri izbrani večji bateriji. Divji EV6 GT s 430 kilovati, štirikolesnim pogonom in baterijo z zmogljivostjo 74,4 kilovatne ure bo na slovenske ceste zapeljal čez približno leto dni po vstopni ceni 63 tisoč evrov.

Kiin EV6 je nekoliko bolj tradicionalnega videza, a še vedno drugačen, drzen in poseben. Foto: Gašper Pirman

EV6 GT hitrejši kot ferrari, lamborghini, porsche...



Že ob razkritju je bil velika zvezda EV6 GT, ki ima s pomočjo dveh elektromotorjev 430 kilovatov in 740 njutonmetrov navora. Od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,5 sekunde in doseže maksimalno hitrost 260 kilometrov na uro. Gre za najhitrejšo kio v zgodovini znamke, obenem pa je EV6 GT močnejši in hitrejši kot porsche taycan 4S, ferrari california T, lamborghini urus in drugi superšportni avtomobili.

Je to sploh še kia?

Ko je Kia skupaj s Hyundaijem na trg poslala svoj prvi namensko izdelani električni avtomobil, je zaradi tehničnih in tudi praktičnih Foto: Gašper Pirman zmogljivosti požel veliko zanimanja. Korejci so za razliko od mnogih tekmecev resnično izpilili končni produkt in pomislili na vse pomembne elemente, ki so ključni za uspešen razcvet na trgu. Pozabili niso niti na sprednji prtljažni prostor, ki je pri avtu s štirikolesnim pogonom resnično majhen (poglej fotografijo na desni) in bistveno večji pri avtu le s pogonom zadaj. Prtljažni prostor zadaj ima 520 litrov, s spuščenimi sedeži v drugi vrsti se prostornina prtljažnika poveča na 1.300 litrov.

Popoln odmik od ustaljene smeri je tudi vozniško okolje. Dvokraki in dvobarvni volanski obroč z novim logotipom v resnici še najmanj izstopa, saj oči prvo pritegnega dva velika digitalna zaslona. Hvalimo fizična stikala za klimatsko napravo, prestavljanje preko vrtljivega stikala pa je preprosto. Tako kot v preteklih električnih modelih hyundai nam je tudi tukaj všeč prilagajanje rekuperacije zavorne energije preko obvolanskih stikal.

Trideset kilometrov za kolena

V notranjosti so uporabili reciklirane materiale, kot so oblazinjenje in preproge iz reciklirane plastike in umetno usnje. Zanimiv je podatek, da količina uporabljene reciklirane plastike predstavlja kar sto pollitrskih zavrženih steklenic. Še podatek za tiste, ki velikokrat pripnejo vlečno prikolico. Pri izbiri največje baterije s kapaciteto 77 kilovatnih ur bo mogoče z avtomobilom vleči maso do 1.600 kilogramov, pri manjši bateriji s kapaciteto 58 kilovatnih ur pa do 750 kilogramov, navpična obremenitev vlečne kljuke pa je sto kilogramov.

Že pri ioniqu 5 smo kar težko verjeli koliko prostora je ostalo za kolena zadaj, tudi tokrat pa smo bili nad centimetri zopet presenečeni. 2,9 metra dolgo medosje se v vsej svoji veličini pokaže v prostornosti notranjosti, prostora za kolena je ostalo še 30 centimetrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman