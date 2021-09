Boljšega avtomobila iz Koreje še ni bilo, prvi so v Sloveniji #foto

Hyundai še ni imel tehnološko tako naprednega avtomobila in danes na cestah težko najdemo vozilo, ki mu je kos. Električni ioniq 5 je odlično izkoristil električno 800-voltno platformo, zato s tremi metri medosja ponuja pravi prostorski presežek in moč polnjenja tudi več kot 230 kilovatov. Hyundai je vsaj na področju električnih vozil prvi izdelal dostojnega tekmeca tesli. Zdaj je naloga le še iz Koreje dobiti dovolj avtomobilov in poiskati kupce, ki bodo zanj odšteli vsaj okrog 50 tisočakov.

Ioniq 5 je dolg 4,6 metra, širok prav tako skoraj 1,9 metra, najbolj pa navdušuje natanko tri metre medosne razdalje. Foto: Gregor Pavšič Dobrih trideset let po prvih ponyjih, ko se je tik pred slovensko osamosvojitvijo znamka Hyundai iz Koreje šele prebijala v Evropo, je zdaj taista znamka pripeljala ta avtomobil. Nekdanje nizkocenovne limuzine je zamenjal visokotehnološki avtomobil, kakršnega Hyundai do zdaj še ni imel. Ioniq 5 je povsem električni avtomobil, ki kot prvi do zdaj tudi v tehnološkem smislu v tem cenovnem razredu prinaša zelo dostojno konkurenco tesli.

Oblikovno je poseben in poskuša na moderen način reinterpretirati nekdanje stare retro linije. Do potankosti izkorišča namensko električno platformo in ponuja 800-voltni električni sistem. S tremi metri medosne razdalje je v potniškem prostoru dimenzijski presežek, ki se lahko obenem zelo učinkovito polni in omogoči veliko uporabnih rešitev – in to take, kakršnih neelektrični avtomobili pač ne zmorejo. Stane vsaj 43 tisočakov, solidno opremljen pa vsaj 50. Tako je ta hyundai tudi cenovno blizu tesle model Y, s katero si danes (skupaj s sestrsko kio EV6) delita tehnološko-uporabniški vrh "ljudskih" električnih vozil.

Že iz tucsona poznamo prikaz stranske kamere za nadzor mrtvega kota, ko vklopimo smernik. Foto: Gregor Pavšič

Priznam, že dolgo sem si ga želel preizkusiti. Avtomobil, ki prinaša toliko novega in tudi samo znamko povsem drugače postavlja na avtomobilski trg. Zunanjost je res nekaj posebnega. Niti ne vem, kam bi ga postavil. Zagotovo ni športni terenec, še križanec ne. Zdi se kot močno razpotegnjena in rahlo dvignjena kombilimuzina. Všečna zasnova, ki prinaša veliko dobrega.

Oblika je posebna in vsem ne bo všeč. Toda retro linije s primesjo modernega in napredna zasnova žarometov LED se zdijo vendarle odlične. Če ne drugega, je ta avtomobil na cesti pravi posebnež in tam si zasluži vso pozornost.

Moderna in minimalistična notranjost, ki je digitalno na zelo visoki ravni. Všečni so tudi materiali in splošno počutje za volanom. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil bo na voljo z dvema kapacitetama baterije. Čeprav je med njima 14 kilovatnih ur razlike, bo tisti z večjo baterijo dražji le za tri tisočake. Pri polnjenju baterije Hyundai stavi na 800-voltni sistem. Večja kot je napetos, večja je pri enakem toku moč polnjenja. Na enosmernem toku se lahko baterija polni z močjo več kot 230 kilovatov. Za zdaj tako moč sicer omogoča le Ionity. Foto: Gregor Pavšič

Ko bo pol prevodnikov več, se bodo te kljuke samodejno “potegnile” iz vrat. Zdaj je treba kljuko premakniti ročno. Sistem odpiranja je enak kot pri novih teslah. Foto: Gregor Pavšič

Z roko sežem proti skriti kljuki v vratih. Samodejno se še ne izvleče. Ker ima tudi Hyundai težave s pomanjkanjem polprevodnikov, so morali sprejeti nekaj kompromisov in se za zdaj zadovoljiti z ročnim potegom kljuke iz vrat. Sistem upravljanja s kljuko je enak kot pri obeh novih teslah.

Občutek za volanom zelo dober. Prostornost spredaj je prav osupljiva, tako prečiščen je avtomobil. Odlično izkoriščena električna platforma omogoča tudi spredaj povsem ravno dno, naprej in nazaj je mogoče pomikati sredinsko konzolo. Kdor je navajen utesnjenosti iz klasičnih vozil z motorjem na notranje izgorevanje, se bo morda sprva počutil celo nenavadno.

Video – tako se premika sredinska konzola

Toliko prostora imajo potniki na zadnjih klopi. Foto: Gregor Pavšič

Čutiti je mogoče tehnološko naprednost, obenem pa ioniq 5 ni tako drastično drugačen kot tesli 3 ali Y. Korejci so notranjost močno prečistili in digitalizirali, toda nekaj klasičnih gumbov na sredinski konzoli ostaja. V tem smislu je ioniq 5 bližje "klasičnemu" videzu avtomobila kot omenjeni tesli, ki se z novim korejskim adutom tehnološko lahko edini primerjata.

Najbolj osupljiva pa je prostornost na zadnji klopi. Potniki bodo tam začutili, kaj pomenijo zunajserijski trije metri medosne razdalje. Tudi prtljažnik je zelo solidno velik, a dokaj plitek in pod dnom skoraj nima odlagalnih površin. Manjši prtljažnik so pri Hyundaiju namenili tudi v sprednji del vozila, kar bo dobrodošlo za predvsem hrambo polnilnih kablov.

Video - tako je mogoče spreminjati prikaz kamere

Hyundai med glavne tekmece šteje volkswagna ID.4, škodo enyaq in forda mustanga mach-e. Nemogoče pa se je izogniti tudi primerjavam s teslami, ki jim tale “korejec” v primerljivem razredu kot prvi tehnološko resneje sledi. V notranjosti je ioniq 5 vendarle manj drastično poseben in drugačen od avtomobilov, ki smo jih bili vajeni do zdaj. To bodo določeni krogi kupcev znali ceniti. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai predstavlja pomembno novost in sicer polnjenje zunanjih porabnikov s pomočjo baterije v avtomobilu. Ta tako postane hranilnik električne energije. Zunanje naprave je mogoče polniti z močjo do 3,6 kilovata oziroma 16 amperov. Foto: Gregor Pavšič

Ioniqova vožnja je dinamična, prožna in udobna. Vozili smo različico s pogonom na zadnji par koles, kjer ima pogon moč 160 kilovatov. S to močjo je hiter, ni pa skrajen športnik. Štirikolesno gnana različica pa ima lahko že 225-kilovatni pogon. Zanimiva je rešitev upravljanja z brezstopenjskim menjalnikom. Prestavna ročica je spodaj desno ob volanu, voznik pa vrti njen končni del in tako spreminja nastavitve.

Avtomobil je na voljo z dvema kapacitetama baterije, in sicer 58 in 72 kilovatnih ur. Čeprav je med njima torej 14 kWh razlike, je avtomobil z večjo baterijo komaj tri tisočake dražji. Električni hyundaiji so že do zdaj sloveli po nizki porabi in dobri energetski učinkovitosti, zato bodo tudi za tale ioniq 5 dosegi prek 400 kilometrov v praksi povsem izvedljivi.

Z večjo baterijo bo tale ioniq 5 dokaj zlahka presegel doseg 400 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai za neposredne tekmece šteje volkswagna ID.4, škodo enyaq in forda mustanga mach-e. Težko se je izogniti primerjavam s teslo, ki kroji trg električnih avtomobilov v Evropi. Ioniq 5 ji je tehnološko kos, dokaj primerljive pa so tudi cene.

V Sloveniji bod treba za ioniqa 5 odšteti vsaj 43.500 evrov. Tisti z večjo baterijo stane vsaj 46.600 evrov. Štirikolesno gnane različice z večjo baterijo se začnejo pri 50 tisočakih. Tem zneskom bo sicer treba dodati nekaj doplačil, saj ioniqi 5 serijsko nimajo sistema za gretje baterije in toplotne črpalke.

Za zdaj se zapleta tudi pri dobavah avtomobilov. Prihod na trg je zaradi krize s polprevodniki že tako zamudil, tudi letos jih bo v Slovenijo prispelo kvečjemu dobrih dvajset. Trgovci upajo na več vozil v prihodnjem letu.

Prtljažni prostor ima osnovno prostornino 530 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Pod plastičnim pokrovom spredaj se skriva dodatni prtljažnik. Njegova prostornina je 57 litrov, pri štirikolesno gnani različici (ta ima spredaj dodatni elektromotor) pa 24 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Ravno dno spredaj in pomična sredinska konzola. Foto: Gregor Pavšič

Korejski inženirji so zgledno delo opravili tudi zadaj, kjer na sredini ni več nobene grbine. Foto: Gregor Pavšič

