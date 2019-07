Najbolj slaven avtomobilski krog na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1975 so stezo v Nardu odprli kot Fiatov testni poligon.

Porsche je prenovil in spet odprl slavno avtomobilsko testno stezo Nardo v Italiji. Njen najbolj znameniti del je krožna steza za doseganje hitrosti do 240 kilometrov na uro.

Prenova znamenite krožne testne steze v dolžini 12,6 kilometra je stala 35 milijonov evrov, trajala pa je sedem mesecev. Testni stezi so prenovili asfaltno podlago, dodali pa so ji še nov napredni sistem varovalnih ograj. Prenovili so tudi platformo za preizkušanje avtomobilske dinamike s površino 106 tisoč kvadratnih metrov.

Od leta 2002 za Nardov tehnični center skrbi Porsche, med strankami pa je več kot 90 podjetij iz avtomobilske industrije. Danes v Nardu ne dosegajo več le hitrostnih rekordov, temveč tudi preizkušajo avtomobilske tehnologije prihodnosti, med njimi tudi avtonomno vožnjo. Foto: Porsche Krožni del steze ima premer štiri kilometre

Tehnični center Nardo ima na področju 700 hektarjev več kot 20 posameznih stez in poslopij, zaposluje pa 150 ljudi. Že od leta 1975 je najbolj znana po krožni stezi, namenjeni za testiranje vozil pri zelo velikih hitrostih.

Premer krožnice znaša kar štiri kilometre, stezo sestavljajo tudi štirje ločeni vozni pasovi. Na njih je zaradi naklona mogoče dosegati različne hitrosti. Na stezi z oznako 0 je tako naklon več kot 12 stopinj in ta omogoča hitrosti do 240 kilometrov na uro.

Brez vrtenja volana do velikih hitrosti

To so tako imenovane nevtralne hitrosti za vsak posamezni pas. Pri tej hitrosti lahko avtomobil tu vozi naravnost brez korekcij volana. Pri hitrejših avtomobilih so morali testni vozniki vseeno zavrteti volan.

Leta 2005 je Koenigseggov testni voznik Loris Bicocchi postavil Nardov rekord za serijski avtomobil. S koenigseggom CCR je peljal s hitrostjo 388 kilometrov na uro, volan pa je moral zavrteti za 30 stopinj.

Leta 1979 je Mercedes-Benz s prototipom C111-IV dosegel hitrost 403 kilometre na uro. Leta 2012 je Volkswagen s prototipom W12 tu v 24 urah prevozil 7.740 kilometrov, povprečna hitrost je znašala 322 kilometrov na uro.

Prav omenjeni Bicocchi je tu kot testni voznik Bugattija doživel eno najhujših nesreč. Vozil je šele začetni prototip veyrona. Pri hitrosti skoraj 400 kilometrov na uro mu je razneslo gumo. Naslonil se je na ograjo steze in kljub dejstvu, da ni imel zavor in da mu je dvignjen sprednji pokrov zapiral pogled skozi vetrobransko steklo, mu je uspelo zaustaviti avtomobil. Od upravitelja steze je dobil račun za 1.500 metrov uničene ograje, plačal ga je Bugatti.

