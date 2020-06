Na vidiku nove spremembe: Volkswagen čaka na novega šefa?

Težave pri proizvodnji novega golfa in električnega modela ID.3 so bile očitno prevelike, zato bo moral Herbert Diess sestopiti kot izvršni predsednik Volkswagna.

Težave pri proizvodnji novega golfa in električnega modela ID.3 so bile očitno prevelike, zato bo moral Herbert Diess sestopiti kot izvršni predsednik Volkswagna. Foto: Volkswagen

Kadrovske spremembe znotraj skupine

Že na začetku leta so bile glasne govorice o programskih težavah novega električnega modela ID.3. Čeprav govorice niso Po poročanju Auto Motor und Sport bi novi vodja Volkswagna lahko postal Oliver Blume, trenutni izvršni predsednik Porscheja. Foto: Reuters pojenjale, so jih nazadnje pri Volkswagnu le zavrnili in še enkrat potrdili – ID.3 bo na ceste zapeljal poleti. Sredi maja so zaradi programske težave prekinili proizvodnjo golfa, zato je bil pod vse večjim pritiskom izvršni predsednik Herbert Diess.

Auto Motor und Sport je poročal o spremembah, ki se bodo zgodile v samem vrhu znamke. Nemci so prepričani, da bo dozdajšnji izvršni predsednik Porscheja, Oliver Blume, prevzel vodenje Volkswagna. Njegovo vlogo bo prevzel Bernhard Maier, trenutni izvršni predsednik pri Škodi. Maier je bil vrsto let pri znamki Porsche. Kariero je tam začel leta 2011 in prevzel vodenje prodaje v Nemčiji, leta 2010 je bil povišan na mesto vodje prodaje in marketinga. Novembra 2015 je postal Škodin izvršni predsednik, zdaj pa se bo očitno spet preselil nazaj k Porscheju.

Kot so še zapisali pri AMS, bi lahko brez službe, zaradi nedavne objave rasističnega oglasa za novega golfa, ostal Jochen Sengpiehl, vodja marketinga pri znamki Volkswagen. Za pojasnila so Volskwagen že kontaktirali pri Reutersu, a pri nemškem avtomobilskem velikanu niso želeli komentirati govoric.