Na slovenske ceste zapeljal novi Mercedes-Benz Actros L z inovativno kabino ProCabine

Vozni park Virnek d.o.o. družine Novak iz Šoštanja vse od začetkov prevozništva v veliki večini sestavljajo tovornjaki Mercedes-Benz. Trenutno jih je od skoraj štiridesetih devet desetin te znamke. Ob prevozništvu se ukvarjajo še z žagarstvom in štirje tovornjaki so prilagojeni prevozu hlodovine, drugi pa namenjeni prevozu blaga na dolge proge.

Rudi Novak mlajši je o novi pridobitvi dejal: "Z Actrosi smo v našem podjetju zadovoljni tako z vidika trpežnosti kot porabe goriva. Seveda nas zelo zanima, kako se bo Actros z novo kabino obnašal v praksi. Cene prevozov so zelo nizke, zato se vsako znižanje stroškov pozna. Ta tovornjak bo takoj po novem letu začel voziti naš izkušen voznik, ki je za volani Mercedes-Benzov že petnajst let."

Podjetje je skupaj z ženo Sonjo postavil Rudi Novak starejši, ki je leta 1986 v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji začel voziti očetov Mercedes-Benz 508 in od takrat ostal zvest tej znamki. "Samo tu in tam preverimo, kakšno je stanje pri konkurenci in kupimo kakšen drug tovornjak. Vozilo najbolje spoznaš, če ga imaš v floti," pove. Trenutno uporabljajo dva tovornjaka in glede na tehniške podatke so se odločili za najnovejša Actrosa L. "Tukaj ne gre samo za porabo goriva, ampak emisijo CO 2 , nižjo od 49 gramov na kilometer, kar to vozilo v Nemčiji uvršča v najnižji cestninski razred. Vlačilec je že odet v naše barve, šasijo s kabino, namenjeno za tandemski prikoličar za volumenske tovore, pa pričakujemo marca naslednje leto," je še poudaril Rudi Novak starejši.

Jaka Brudar, ki je v imenu Autocommerca vodil postopek, je povedal: "Pri Mercedes-Benzu so v razvoj eActrosa vložili ogromno znanja, napora in finančnih sredstev. Izdelali so popolnoma nov tovornjak z novo kabino z odličnimi aerodinamičnimi lastnostmi. Logično je, da so jo zaradi tega začeli nameščati na tovornjake z dizelskimi motorji, saj se je izkazalo, da se v takšni kombinaciji s še nekaterimi manjšimi posegi poraba goriva zniža za osem odstotkov. Vozniško udobje se glede na prejšnjo kabino še poveča, saj zaradi nižjega zračnega upora in še izboljšane zvočne izolacije v notranjost prodre manj hrupa. Tako prvi vlačilec kot prva šasija s kabino v Sloveniji gresta v podjetje Virnek d.o.o. Šasija s kabino na pnevmatikah 315/60R22,5 bo celo prva v Evropi. S tem podjetjem odlično sodelujemo in se veselimo povratnih informacij."

V delovanje firme Virnek d.o.o. so vključeni vsi družinski člani, v vedno večji meri mlajša generacija. Ob predaji ključev tudi ženski del vodstva podjetja ni skrival svojega navdušenja, predvsem nad gladkimi in čistimi oblinami. Pričakujejo pa tudi nižje stroške njegove uporabe, kar je za podjetje vsekakor največjega pomena.

Mercedes Actros 1848 Pro Cabine: prvi vtisi

Pri Virneku so konec decembra 2024 prevzeli prvi Mercedes-Benz Actros z novo kabino, ki so ga po novem letu poslali na cesto. Sredi meseca je voznik Ismet Dostović z njim pripeljal iz Francije in podal svoje prve vtise: "Pri Virneku vozim osem let, kar je več kot polovica mojega vozniškega staža. V tem podjetju že od prihoda vozim Mercedesove Actrose. Pred tem sem vozil Actrosu 1851, ki so mi ga prav tako zaupali novega. Po tednu dni v tovornjaku z novo ProCabine ugotavljam, da so naredili velik korak naprej – tako pri vozniškem udobju kot pri učinkovitosti."

Ne vem, ali vozim tovornjak ali osebni avto

Izkušenega voznika je navdušilo udobje vožnje, ki ga nudi njegovo novo vozilo. Ko se je prvič povzpel v kabino novega Actrosa L, na prvi pogled notranjost ni nakazovala večjih sprememb. A ko je sedel za volan, je hitro ugotovil, da lahko brez težav najde položaj, ki mu popolnoma ustreza. "Sedež je bil bistveno udobnejši kot v prejšnjih modelih, občutek pa je bil skoraj podoben vožnji osebnega avtomobila."

Prava razlika pa se je pokazala, ko je zapeljal na cesto. Že pri speljevanju je bilo opazno, da je hrup v kabini znatno manjši, kar je najverjetneje rezultat večje razdalje med motorjem in dnom kabine ter izboljšane protihrupne izolacije. "Pri višjih hitrostih je bila razlika še izrazitejša – aerodinamično oblikovana kabina je rezala zrak skoraj neslišno, kar je ustvarilo izjemno tiho in prijetno okolje za vožnjo," doda Ismet Dostović.

Čeprav bi bila vožnja z izbiro kamer namesto klasičnih ogledal morda še boljša, se je podjetje po tehtnem premisleku odločilo ostati pri preverjeni rešitvi. Instrumentna plošča je prav tako ostala intuitivna, saj temelji na enakih principih kot pri prejšnjih modelih, kar je vozniku omogočilo takojšnje prilagajanje brez dodatnega učenja.

Kaže, da trditve proizvajalca držijo

Lastnika podjeta Rudolfa Novaka je poleg udobja zanimala tudi poraba goriva. Voznik je sicer povedal povprečje, a skupaj sta ugotovila, da bi bilo po vsega tri tisoč prevoženih kilometrih neresno govoriti o absolutnih številkah. Glede na Ismetove dosedanje izkušnje pa se je izkazalo, da je bila povprečna poraba glede na prejšnji model nižja za okoli dva litra. Masa tovora je bila takšna kot navadno na tej relaciji – med 10 in 15 tonami.

S prvim rezultatom sta bila zadovoljna tako voznik kot lastnik podjetja. Seveda bodo tako porabo goriva kot druge stroške pri Virneku pazljivo spremljali, saj je to pomembno izhodišče za nadaljnje nakupe.

Prišel je samo z vlačilcem

Ismet je že v petek naložil nov tovor in polpriklopnik odpeljal na mejo, ga tam odklopil in se z vlačilcem v Šoštanj s Koroške pripeljal čez Sleme (po tisti cesti je promet za vozila s polpriklopnikom prepovedan). Ko se Virnekov voznik vrne s poti, v njihovi avtomatski pralnici sam opere vozilo in ga parkira najmanj tako dolgo, da se mu izteče 45-urni počitek. Tako je storil tudi Ismet in po pranju tovornjaka in popiti kavici odšel na zaslužen počitek.

