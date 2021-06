Na mejnih prehodih s Hrvaško že povečan promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet povečan na mejnih prehodih s Hrvaško. Čakalne dobe so od 30 minut do ure in pol na Jelšanah. Promet je povečan tudi pred Karavankami proti Avstriji.

V Kopru bo do 20. ure zaprtih kar nekaj mestnih cest in ulic, popolne zapore pa bodo tudi na priključkih Semedela in Koper center. Priključek Koper center bo proti Portorožu zaprt med 14. in 20. uro.