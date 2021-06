Noro na slovenskih cestah: skoraj 20-kilometrski zastoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med izvozom in uvozom Vrhnika zaprta proti Kopru. Proti Ljubljani je pred Vrhniko zaprt prehitevalni pas.

Iz smeri Ljubljane zastoj sega čez celotno zahodno ljubljansko obvoznico in na južno ljubljansko obvoznico do priključka Ljubljana center. Iz smeri Kopra zastoj sega skoraj do priključka Unec.

Obvoz proti Kopru je možen po vzporednih cestah med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani pa med Uncem in Vrhniko. Tudi na obvoznih cestah že nastajajo zastoji.

Previdno na cestah, predvsem pa velja opozorilo, naj bo med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila.