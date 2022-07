Na cestah povečan promet, jutri bo še bolj pestro

Ob vrhuncu poletne sezone je na slovenskih cestah močno povečan promet. Trenutno je gneča predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško, kjer so najdaljše čakalne dobe za vstop v Slovenijo do dve uri. Zastoji so tudi pred predorom Karavanke in na nekaterih cestah proti turističnim krajem. Še več prometa je pričakovati v ponedeljek.

Trenutno je gneča predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško, večinoma pri vstopu v Slovenijo. Daljše čakalne dobe za vstop v Slovenijo so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje, kjer potniki čakajo od ene do dve uri. Pri izstopu iz države pa je trenutno najdaljša čakalna doba na Jelšanah, prav tako od ene do dveh ur. Sicer pa so večinoma na glavnih mejnih prehodih čakalne dobe od 30 minut do ene ure.

Pred predorom Karavanke se ponovno nabira zastoj. Trenutno je proti Avstriji zastoj dolg slaba dva kilometra. Tudi proti Sloveniji se predor Karavanke zapira zaradi zastojev na avstrijski strani, je za STA povedala Barbara Janežič s prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Voznike opozarja, da je zdaj čas, ko se promet najbolj gosti, potem se lahko zgodi, da bo popoldne malce zatišja, nato pa se močno povečan promet spet pričakuje proti večeru.

Ponedejek bo še bolj prometno obremenjen

Še posebej pa na prometno-informacijske centru opozarjajo na prometno obremenjene ponedeljke. "Če se boste na pot odpravljali jutri, je vsekakor potrebno računati z daljšimi potovalnimi časi, to pomeni s kar precejšnjimi zamudami. Skoraj vsak ponedeljek do zdaj so nastajali daljši zastoji po primorski avtocesti in na ljubljanski obvoznici. Tudi zato, ker se po zatišju čez vikend vsem osebnim vozilom na cestah pridružijo še tovorna vozila," je poudarila Janežičeva.

Ta konec tedna spada med prometno najbolj obremenjene poletne vikende, je pa zelo veliko vozil na cestah pričakovati tudi prihodnja dva vikenda. "Če ne pride do kakšne prometne nesreče, promet še kljub vsemu poteka relativno normalno. V nasprotnih primerih pa lahko vozniki računajo tudi z več deset kilometrov dolgimi zastoji," je še dodala Janežičeva.

Zastoji so trenutno tudi na nekaterih glavnih in regionalnih cestah, in sicer na cesti Sečovlje-mejni prehod Sečovlje, Lucija-Strunjan, Jelšane-mejni prehod Jelšane in Lesce-Bled.