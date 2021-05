Musk na obisku v Nemčiji: "Preveč je birokracije"

Musk še ni znal napovedati, kdaj bo gradnja končna in bodo prvi avtomobili zapeljali iz nove tovarne. Prejšnji mesec so se odločili, da bodo v sklopu novogradnje dodatno zgradili še proizvodni obrat za baterije. Čas gradnje vseh objektov se bo tako podaljšal za pol leta, prvi avtomobili pa bi lahko po zdajšnjih napovedih s proizvodnega traku zapeljali ob koncu letošnjega ali na začetku prihodnjega leta.

Sive lase mu povzroča predvsem birokracija

"Težko je natančno napovedati, ker lahko začneš izdelovati avtomobile šele takrat, ko so tukaj vsi deli," je ob včerajšnjem obisku tovarne Gruenheide v deželi Brandenburg zbranim novinarjem povedal Musk. "Trenutno kaže, da bi proizvodnjo lahko začeli ob koncu letošnjega leta." Če bo gradnja potekala po načrtih, bodo prvi avtomobili izdelani ob koncu letošnjega leta, je potrdil Musk. Foto: Reuters

Teslo v Nemčiji čakajo številni novi izzivi, vse več električnih modelov imajo tudi tradicionalne domače znamke Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW in Audi. A težav Tesli ne povzroča domača konkurenca, največ časa izgubijo pri birokraciji. "Mislim, da bi lahko bilo manj birokracije, to bi bilo boljše. Moral bi obstajati nekakšen aktivni proces za odstranitev pravil. Drugače se sčasoma pravila nabirajo in dobiš vse več pravil, na koncu pa ne moreš storiti nič," je še povedal Musk in dodal, da so ta pravila "nesmrtna".

Muska pozdravila množica ljubiteljev Tesle

Ko so okoliški prebivalci izvedeli, da je z zasebnim letalom v Berlinu pristal Musk, se je pred gradbiščem hitro nabrala množica mladih, ki so želeli v živo videti Muska. A njegov obisk je bil izključno tehnične narave, kar je potrdil tudi finančni minister dežele Branderburg Joerg Steinbach. Musk se z njim ali s premierjem Dietmarjem Woidkejem ni dogovoril za sestanek.