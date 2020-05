Mnogi bi ga imeli za pogon prihodnosti. BMW tudi še ni obupal.

Čeprav se o pogonu vodikovih gorivnih celic ne govori veliko in za zdaj razen maloserijskih modelov proizvajalci niso postavili te tehnologije na stranski tir. BMW jo aktivno razvija tako rekoč celotno desetletje, prihodnje leto pa bo na ceste zapeljal X5 s pogonom gorivnih celic. Obljubljajo petsto kilometrov električnega dosega, 275 kilovatov moči in štiriminutno polnjenje rezervoarja.

V zadnjih letih smo priča precej turbulentnemu dogajanju v svetu pogonskih opcij. Dizel je izgubil veliko ugleda, sledil je hiter vzpon bencinskih motorjev in iz ozadja prihaja vse močnejša električna ofenziva. Res je, govori se tako rekoč le o hibridih, priključnih hibridih in predvsem električnih avtih. Po desetletnem razvojnem ciklu bodo počasi na širšo uporabo pripravljeni tudi modeli z vodikovimi gorivnimi celicami. Toyotin mirai je sicer na cestah že dolgih pet let, lani so manjšo serijo izdelali tudi pri Mercedesu, prihodnje leto pa bodo svoj prvi maloserijski model na ceste poslali tudi pri BMW.

Prvi s pogonom na gorivne celice že leta 1979

Čeprav se zdi, da je tehnologija gorivnih celic nekaj novega in futurističnega, so jo pri BMW prvič v prototipu predstavili že daljnega Prvi model s pogonom na gorivne celice so pri BMW naredili že leta 1979. Foto: BMW leta 1979. 520h je bil pionir za znamko, ki je leta 1984 žezlo predal seriji 7. Bavarci so leta 2006 naredili prototip 745h, kjer so bile gorivne celice v pomoč 12-valjnemu motorju, vodik je bil v tekočem stanju in učinkovitost pogona je bila le med 20 in 30 odstotki. Že leta 2015 je serija 5 GT imela posebne rezervoarje za plinasti vodik pod tlakom 700 barov, učinkovitost celotnega sistema je bila s pomočjo elektromotorja že med 50 in 60 odstotki.

Kaj torej lahko pričakujemo prihodnje leto? X5 i hydrogen next, kot je marketinško ime X5 s pogonom vodikovih gorivnih celic, bo imel 275-kilovatni elektromotor, šest kilogramov vodika bo zadostovalo za 500 električnih kilometrov in rezervoar se bo na namenski polnilni postaji napolnil v treh do štirih minutah.

BMW tehnologijo vodikovih gorivnih celic od leta 2013 razvija skupaj s Toyoto. Foto: BMW

Za najbolj zagrete prihodnje leto, večja serija 2025

Dva rezervoarja sta na dnu, pod prtljažnim prostorom pa je nameščen elektromotor in baterija za shranjevanje energije. Foto: BMW Vodikove celice so še danes tabu tema, saj to vrsto futurističnega pogona pozna le peščica ekološko usmerjenih zanesenjakov. A mobilnost prihodnosti je zavita v tančico skrivnosti, počasnejši prehod na električna vozila pa odpira številna vprašanja. Velikoserijsko proizvodnjo bodo pri BMW zato zagnali šele leta 2025. Bavarci vidijo velik potencial v tej tehnologiji, toda preteklo bo še kar nekaj let, preden bodo gorivne celice razširjene tudi po drugih industrijah. Razlog za to je predvsem pomanjkanje infrastrukture, pridobijo premajhno količino plinskega vodika, zato je tudi cena na kilogram za splošno uporabo previsoka.

Zaradi še trajajoče epidemije novega koronavirusa po Evropi je tokrat BMW analizo in pogled v prihodnost glede gorivnih celic podal kar prek internetne tiskovne konference. Čeprav nismo mogli sesti za volan, smo si lahko podrobneje pogledali napredek in kaj lahko pričakujemo naslednje leto.

Ko bomo namreč takrat sedli v enega izmed maloserijskih modelov, bosta na dnu nameščena dva rezervoarja za plinski vodik. Vanju se shrani do šest kilogramov vodika, eden daljši je nameščen v sredinskem tunelu in drugi pod zadnjimi sedeži. Motor sestavljajo pretvornik AC/DC, sklop baterijskih celic, hladilna črpalka, zračni filter, odtok za vodo in nekaj drugih malenkosti. Pod prtljažnim prostorom sta nameščena elektromotor in baterijski sklop.

Gre za skupen razvojni projekt s Toyoto

BMW in Toyota pri razvoju tehnologije gorivnih celic sodelujeta že od leta 2013. Gre za poglobljeno sodelovanje, ki bo lahko le s skupnim sodelovanjem prineslo rešitve, saj so stroški razvoja z vsakim letom višji. Japonci so že sredi preteklega desetletja na ceste spravili prvi avto na gorivne celice, s skupno razvito tehnologijo bo BMW to storil deset let kasneje.