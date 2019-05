Mercedesov šef v pokoj, tako so se pošalili pri BMW #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dieter Zetsche je včeraj še zadnjič prišel v službo kot izvršni predsednik Mercedes-Benza, danes pa že uživa v pokoju. Pri večnem bavarskem rivalu so mu pripravili hudomušen video in poskrbeli za eno od najbolj posrečenih trženjskih potez v zadnjih letih.

Na posnetku so pri BMW prikazali zadnji dan v službi za Zetscheja, ta se ob aplavzu poslovi od zaposlenih in svojo službeno kartico pusti pri vratarju. Čustven dan za vse zaposlene pri Mercedesu, še posebej za Zetscheja, ki se poslavlja po več kot 13 letih. Domov ga pripelje službeni razred S, a takrat se v v posnetku zdaj že nekdanji izvršni predsednik zave, da mu ni več treba sledili korporativnim zahtevam in uživa v prostem času. Iz garaže se tako zapelje s povsem novim modeom BMW i8 roadster.

Kljub tej hudomušni potezi, kjer Zetscheja igra igralec, se mu pri BMW na koncu zahvalijo z napisom ''hvala, Dieter Zetsche, za vsa ta leta navdihujoče konkurence''.

Na njegovo mesto prihaja Šved

Na mesto izvršnega predsednika Mercedes-Benza stopa Ola Kallenius, vendar njegova naloga ne bo lahka. Mož z najbolj slavnimi brki v avtomobilski industriji je igral ključno vlogo pri ponovnem vstajenju znamke, potem ko so propadla pogajanja o združitvi s Chryslerjem. Pod njegovim vodstvom so postali največji svetovni prodajalec premijskih avtov in močno dvignili prodajne številke.