Mercedesov napad na Teslo s 770 kilometri dosega #foto

Mercedes-Benz se pripravlja na aprilsko razkritje svojega paradnega električnega konja EQS. Še preden nam bodo pokazali zunanjost, so Nemci razkrili nekaj tehničnih podatkov, ki so nadvse impresivni. Na voljo bo z dvema baterijskima paketoma z zmogljivostjo 107,8 in 90 kilovatnih ur, doseg se bo ustavil pri 770 kilometrih in polnjenje z močjo do 250 kilovatov.

EQS sloni na arhitekturi EVA, ki jo bodo uporabljali številni drugi namenski električni Mercedesovi modeli. Uradno so napovedali že EQE in športna terenca EQS in EQE, pridružil se jim bo tudi pred časom razkriti EQA. "Nova generacija električnih vozil v prestižnem in poslovnem segmentu sloni na posebno razviti arhitekturi, ki je prilagodljiva v vseh smereh in se jo lahko uporabi skozi celotno modelno serijo. Tako medosna razdalja in širina kot tudi drugi sistemi komponent, še posebej baterije, so prilagodljivi zahvaljujoč modularnemu dizajnu," so ob prvih podrobnostih zapisali pri Mercedesu.

770 kilometrov presega tudi Tesline številke

Ko so pred dnevi pri Mercedesu napovedali do 770 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP, je bilo jasno, da bo v dnu nameščena Foto: Mercedes-Benz baterija z veliko kapaciteto. Naša predvidevanja so potrdili z razkritjem vseh pomembnejših tehničnih podatkov. Kupec bo tako lahko pri EQS izbiral med dvema baterijskima paketoma – med 90- in 107,8-kilovatnima urama. Seveda je daljši doseg na voljo pri zmogljivejši bateriji, pri manjši je doseg po podatkih tovarne omejen do 640 kilometrov.

Mercedes uporablja NCM 811 litij-ionske celice (katodni aktivni material sestavljajo nikelj, kobalt in mangan v razmerju 8:1:1). Celoten baterijski paket sestavlja deset oziroma 12 modulov, pri obeh različicah pa je uporabljena 400-voltna arhitektura.

Baterija je tekočinsko hlajena s pomočjo plošče na dnu baterijskega paketa, v njej pa je integriran še dodatni grelec. Baterija se tako lahko samodejno ohlaja ali segreva in se ob prihodu na hitro polnilnico lahko takoj prične polnjenje z najvišjo močjo. S pomočjo posodobitev preko zraka se lahko kasneje še izboljša upravljanje baterije in poveča njeno učinkovitost. Posledično pri Mercedesu na baterijski paket nudijo deset let garancije oziroma do 250 tisoč kilometrov.

V osnovi pogon zadaj, na voljo tudi štirikolesni pogon

Širino ponudbe pri EQS bodo nadgrajevale še številne pogonske opcije. EQS 450+ bo imela pogon zadaj in 245 kilovatni elektromotor, na voljo bo tudi EQS 580 s štirikolesnim pogonom in dvema elektromotorjema s 385 kilovati sistemske moči. Kljub razmeroma veliki moči bo pri obeh najvišja hitrost omejena na 210 kilometrov na uro.

Še nekaj besed o polnjenju. Preko trifaznega priključka se bo EQS polnil z močjo do 22 kilovatov, na hitrih polnilnicah pa bo polnjenje mogoče z največjo močjo do 200 kilovatov. Pri tej moči polnjenja se bo v 15 minutah baterija napolnila za 300 kilometrov dosega.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz