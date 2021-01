Mercedesov avto, ki lahko marsikaj spremeni

Mercedes-Benz je včeraj predstavil svoj najmanjši električni model, ki bo vstopna točka v Mercedesov električni svet in bo pravzaprav tudi cenovno bistveno bolj dostopen širši javnosti. Gre za enega od pomembnejših modelov znamke, saj bo na trg zapeljal ravno v pravem času, je primerno velik in ponuja do 426 kilometrov električnega dosega. Na ceste naj bi EQA zapeljal prihodnje leto.

EQA si je osnovo izposodil pri kompaktnem športnem terencu GLA, toda s pomočjo številnih unikatnih vizualnih posebnosti se jasno loči od svojega brata. Med njimi izstopajo črna in povsem zaprta ''maska hladilnika'' spredaj ter sprednja in zadnja žarometa, med seboj povezana s svetlobno linijo. Gre za povsem novo oblikovno smer, registrsko tablico pa so morali zaradi vgrajene svetlobne linije zadaj premakniti na odbijač.

Vpadljiv električni SUV tudi s pomočjo barvnih platišč

Ta kompaktni Mercedesov električar je poseben tudi pri platiščih. Opcijsko so na voljo velikosti do 20 palcev, platišča pa so lahko dvo- ali tribarvna, pri nekaterih je uporabljen odtenek rožnatega zlata ali modre barve. Zaradi nekaterih izboljšav na karoseriji se količnik zračnega upora ustavi pri 0.28.

V notranjosti ni mogoče zaznati tako velikih sprememb kot zunaj. Sicer ostaja postavitev nespremenjena, a tako kot pri platiščih so lahko obrobe prezračevalnih šob obdane z barvo rožnatega zlata. Na fotografijah je viden poseben in omejen paket edition 1, ki prinaša še usnjeno oblazinjenje, drugačne možnosti ambientalne osvetlitve in še nekaj drugih kontrastno obarvanih malenkosti. Ohranili so pomično klop v razmerju 40 : 20 : 40 in nekoliko spremenili videz digitalnih merilnikov.

Foto: Mercedes-Benz

Tehnološka sila v svojem razredu

Inženirji se niso posvečali le razvoju baterije in pogonskega sklopa. EQA ima vgrajen napreden sistem za nadzor toplote, ki uporablja posebno toplotno črpalko. Ta je zmožna znova uporabiti toploto, ki jo ustvarja električni pogon, upravljanje prek aplikacije pa omogoča predhodno ogrevanje vozila na daljavo.

Sistem je zmožen predhodno predvideti mesto za hitro polnjenje, zato baterijo ogreje ali ohladi na primerno temperaturo za čim boljši izkoristek pri hitrem polnjenju. Seznam varnostnih pripomočkov je, kot smo že navajeni pri Mercedesu, dolg. Serijsko so vgrajeni sistem za nenamerno menjavo voznega pasu, samodejno zaviranje in napredni vozniški sistem.

Pozneje pridejo še zmogljivejše različice

Mercedes bo na trg sprva lansiral EQA 250, ki ima baterijo z zmogljivostjo 66,5 kilovatne ure in elektromotorjem s 140 kilovati. Po merilnem ciklu WLTP ima 426 kilometrov dosega, polnjenje baterije na hitri polnilnici pa lahko poteka z močjo do 100 kilovatov. Pozneje bodo na voljo še zmogljivejše različice, omenja se tudi športno obarvani EQA AMG. Maksimalna hitrost je pri EQA 250 omejena na 160 kilometrov na uro.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz